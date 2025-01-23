LG представила OLED-дисплеи нового поколения яркостью до 4000 нит для телевизоров

Компания LG Displays анонсировала новое поколение OLED-дисплеев, ориентированных на телевизоры премиум-класса. Главной инновацией стало использование технологии Primary RGB Tandem, которая выводит характеристики экранов на новый уровень.

Новые панели разработаны с акцентом на телевизоры с интегрированным искусственным интеллектом. Такие устройства способны анализировать изображение в реальном времени и улучшать его до 8K-разрешения с поддержкой HDR.

Primary RGB Tandem обладает рядом преимуществ. Благодаря новой технологии дисплеи достигают максимальной яркости до 4000 нит, что на 33% выше по сравнению с предыдущим поколением. Разделение красных, зеленых и синих RGB-элементов на отдельные слои улучшает цветовую яркость, увеличивая её до 2100 нит — это на 40% больше, чем у предшественников. Новая структура питания также обеспечивает прирост энергоэффективности на 20%, что делает панели более экологичными и экономичными.

Дополнительным улучшением стало антибликовое покрытие, которое уменьшает отражение света и повышает контрастность, особенно в условиях яркого освещения.

Пока LG Displays не раскрывает подробности о сроках появления телевизоров с использованием технологии Primary RGB Tandem и их стоимости. Однако данный анонс подчеркивает стремление компании сохранить лидерство в разработке передовых OLED-решений для домашнего и профессионального использования.