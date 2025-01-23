LG представила OLED-дисплеї нового покоління яскравістю до 4000 нит для телевізорів

Компанія LG Displays анонсувала нове покоління OLED-дисплеїв, орієнтованих на телевізори преміум-класу. Головною інновацією стало використання технології Primary RGB Tandem, яка виводить характеристики екранів на новий рівень.

Нові панелі розроблені з акцентом на телевізори із інтегрованим штучним інтелектом. Такі пристрої здатні аналізувати зображення в реальному часі та покращувати його до 8K-дозвіл з підтримкою HDR.

Primary RGB Tandem має низку переваг. Завдяки новій технології дисплеї досягають максимальної яскравості до 4000 ниток, що на 33% вище порівняно з попереднім поколінням. Поділ червоних, зелених та синіх RGB-елементів на окремі шари покращує колірну яскравість, збільшуючи її до 2100 ниток – це на 40% більше, ніж у попередників. Нова структура живлення також забезпечує приріст енергоефективності на 20%, що робить панелі більш екологічними та економічними.

Додатковим поліпшенням стало покриття антивідблиску, яке зменшує відображення світла і підвищує контрастність, особливо в умовах яскравого освітлення.

Поки що LG Displays не розкриває подробиці про терміни появи телевізорів з використанням технології Primary RGB Tandem та їх вартості. Однак цей анонс наголошує на прагненні компанії зберегти лідерство в розробці передових OLED-рішень для домашнього та професійного використання.