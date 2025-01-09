06.01.25
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
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Kawa Mini 3

Kawa Mini 3 интересен прежде всего тем, что имеет очень маленькие размеры, при этом предлагая съемку видео в 2К. Посмотрим на что он годится