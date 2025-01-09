LG на CES: первый в мире беспроводной телевизор OLED с технологией Zero Connect09.01.25
На выставке CES 2025 компания LG представила новую линейку телевизоров OLED evo 2025 года, включающую модели M5 и G5. Модель M5 стала первым в мире беспроводным OLED-телевизором, который использует технологию Zero Connect Box для подключения внешних устройств без проводов. Эти телевизоры будут доступны с диагоналями экрана от 65 до 97 дюймов.
Модель G5 оснащена технологией Brightness Booster Ultimate, которая увеличивает яркость в три раза по сравнению с обычными OLED моделями, обеспечивая более яркое и насыщенное изображение. Кроме того, G5 поддерживает частоту обновления 165 Гц, что делает его отличным выбором для геймеров, обеспечивая плавный игровой процесс.
Обе модели используют новый процессор α11 Gen 2, который значительно улучшает обработку изображения и масштабирование, обеспечивая качественное воспроизведение даже контента с низким разрешением. Также телевизоры оснащены расширенными функциями искусственного интеллекта, включая чат-бот на основе больших языковых моделей и интеграцию с Microsoft Copilot. Это позволяет создать персонализированный опыт для пользователей, а также генерировать ИИ-обои, подходящие к настроению владельца.
Кроме того, LG обновила интерфейс webOS, сделав домашний экран более быстрым и удобным, и обещает продолжение программных обновлений в течение следующих пяти лет, что гарантирует актуальность функций и улучшений на протяжении долгого времени. Новые модели OLED evo M5 и G5 появятся в продаже в ближайшие несколько месяцев.
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