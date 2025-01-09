LG на CES: перший у світі бездротовий телевізор OLED із технологією Zero Connect

На виставці CES 2025 компанія LG представила нову лінійку телевізорів OLED evo 2025 року, що включає моделі M5 та G5. Модель M5 стала першим у світі бездротовим OLED-телевізором, який використовує технологію Zero Connect Box для підключення зовнішніх пристроїв без дротів. Ці телевізори будуть доступні з діагоналями екрана від 65 до 97 дюймів.

Модель G5 оснащена технологією Brightness Booster Ultimate, яка збільшує яскравість у три рази порівняно із звичайними OLED моделями, забезпечуючи яскравіше та насиченіше зображення. Крім того, G5 підтримує частоту оновлення 165 Гц, що робить його чудовим вибором для геймерів, забезпечуючи плавний ігровий процес.

Обидві моделі використовують новий процесор α11 Gen 2, який значно покращує обробку зображення та масштабування, забезпечуючи якісне відтворення навіть контенту з низькою роздільною здатністю. Також телевізори оснащені розширеними функціями штучного інтелекту, включаючи чат-бот на основі великих мовних моделей та інтеграцію з Microsoft Copilot. Це дозволяє створити персоналізований досвід для користувачів, а також генерувати ШІ-шпалери, що підходять до настрою власника.

Крім того, LG оновила інтерфейс webOS, зробивши домашній екран швидшим та зручнішим, і обіцяє продовження програмних оновлень протягом наступних п’яти років, що гарантує актуальність функцій та покращень протягом тривалого часу. Нові моделі OLED evo M5 та G5 з’являться у продажу у найближчі кілька місяців.