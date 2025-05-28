Lenovo выпустила горный велосипед Legion M500028.05.25
Lenovo расширила линейку продукции представив… горный велосипед под брендом Legion — модель M5000. На старте продаж базовая цена установлена на уровне около 290 долларов США.
Велосипед получил раму из алюминиевого сплава 6061 с внутренней прокладкой тросов. Передняя вилка оснащена амортизатором и локаутом, позволяющим переключаться между жёсткой и мягкой настройкой в зависимости от покрытия.
Велосипед Lenovo Legion M5000 укомплектована шинами Kenda размером 27,5 на 2,10 дюйма с протектором, а также алюминиевыми ободами. Гидравлические дисковые тормоза Silver Star установлены как на переднем, так и на заднем колесе.
Система переключения передач представлена 24-скоростной конфигурацией Shimano с передним переключателем FD-TZ500, задним RD-TY300 и 8-скоростной кассетой. Манетки использованы от бренда L-TWOO, модель A3.
Алюминиевые компоненты руля, выноса и подседельного штыря, а также седло Marvi. Покупателям доступны два цветовых варианта — Ice White и Carbon Black.
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