Lenovo випустила гірський велосипед Legion M5000

Lenovo розширила лінійку продукції представивши… гірський велосипед під брендом Legion – модель M5000. На старті продажу базову ціну встановлено на рівні близько 290 доларів США.

Велосипед отримав раму з алюмінієвого сплаву 6061 із внутрішньою прокладкою тросів. Передня вилка оснащена амортизатором та локаутом, що дозволяє перемикатися між жорстким та м’яким налаштуванням залежно від покриття.

Велосипед Lenovo Legion M5000 укомплектована шинами Kenda розміром 27,5 на 2,10 дюйми з протектором, а також алюмінієвими ободами. Гідравлічні дискові гальма Silver Star встановлені як на передньому, так і задньому колесі.

Система перемикання передач представлена ​​24-швидкісною конфігурацією Shimano з переднім перемикачем FD-TZ500, заднім RD-TY300 та 8-швидкісною касетою. Манетки використані від бренду L-TWOO модель A3.

Алюмінієві компоненти керма, виносу та підсідельного штиря, а також сідло Marvi. Покупцям доступні два колірні варіанти – Ice White і Carbon Black.