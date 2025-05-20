Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 с Nvidia RTX 4050 уже доступен в Европе20.05.25
Компания Lenovo расширила серию своих моноблоков моделью ThinkCentre M90a Gen 6. Устройство позиционируется как универсальное решение для рабочих и мультимедийных задач. Компактный корпус объединяет дисплей и аппаратную часть в формате «всё в одном».
В базовой конфигурации компьютер оснащён процессором Intel Core Ultra 5 225, однако покупатель может выбрать более производительные варианты, включая Ultra 5 235, Ultra 5 245, Ultra 7 265 и топовую модель Ultra 9 285. Графику обеспечивает видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти.
Дисплей — 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920×1080) и частотой обновления 120 Гц. Яркость панели составляет 250 нит. При желании за дополнительную плату (20 евро) экран можно оснастить сенсорным покрытием. Также дисплей можно использовать как внешний монитор.
Модель поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти, для чего предусмотрены два слота. Хранилище — два слота под SSD формата PCIe M.2 2280. В стандартной комплектации установлен накопитель на 256 ГБ.
Стоит учитывать, что в базовых версиях отсутствуют модуль Wi-Fi и SD-картридер, а ИК-камера предлагается только в качестве опции. Среди доступных разъёмов — семь USB-портов (три сбоку, четыре сзади). Аудиосистема представлена двумя встроенными динамиками мощностью по 3 Вт.
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