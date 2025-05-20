Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 з Nvidia RTX 4050 вже у продажу20.05.25
Компанія Lenovo розширила серію своїх моноблоків моделлю ThinkCentre M90a Gen 6. Пристрій позиціонується як універсальне рішення для робочих та мультимедійних завдань. Компактний корпус поєднує дисплей та апаратну частину у форматі «все в одному».
У базовій конфігурації комп’ютер оснащений процесором Intel Core Ultra 5225, проте покупець може вибрати більш продуктивні варіанти, включаючи Ultra 5235, Ultra 5245, Ultra 7265 і топову модель Ultra 9285. Графіку забезпечує відеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 з.
Дисплей – 23,8-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD (1920×1080) та частотою оновлення 120 Гц. Яскравість панелі складає 250 нит. За бажання за додаткову плату (20 євро) екран можна оснастити сенсорним покриттям. Також можна використовувати дисплей як зовнішній монітор.
Модель підтримує до 64 ГБ оперативної пам’яті, для чого передбачено два слоти. Варто враховувати, що в базових версіях відсутні модуль Wi-Fi і SD-картридер, а ІЧ-камера пропонується лише як опція. Серед доступних роз’ємів – сім USB-портів (три збоку, чотири ззаду).
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Oppo Enco Buds3 Pro – свіжа модель у лінійці навушників компанії з оновленим дизайном та гарною автономністю. Розкажемо докладніше.
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 з Nvidia RTX 4050 вже у продажу Lenovo комп'ютер
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 позиціонується як універсальне рішення для робочих та мультимедійних завдань
Samsung зробить деякі ШІ-функції галереї Galaxy платними Samsung смартфон штучний інтелект
У смартфонах Samsung Galaxy може з’явитися нова функція, пов’язана із штучним інтелектом
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 з Nvidia RTX 4050 вже у продажу
Samsung зробить деякі ШІ-функції галереї Galaxy платними
Joy-Con у Nintendo Switch 2 отримають функцію пошуку контролерів
Asus на Computex 2025: новинки периферії та моніторів
Nokia та Huawei вже тестують мережу 5G у трьох містах України
Garmin Forerunner 570 і Forerunner 970 випускаються у двох розмірах, готують аналітику та коштують від $550
YouTube запускатиме рекламу після ключових моментів відео
Нові навушники Sony WH-1000XM6 працюють до 30 годин і коштують $450
Нову Apple CarPlay Ultra показали в Aston Martin
Відеокарти Nvidia подорожчають на 5-15%, щоб компенсувати експортні обмеження та мита
Вперше в історії: убитий виступив у суді з промовою – завдяки ШІ
Koenigsegg Jesko Absolut встановив два нові рекорди швидкості