Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 з Nvidia RTX 4050 вже у продажу

Компанія Lenovo розширила серію своїх моноблоків моделлю ThinkCentre M90a Gen 6. Пристрій позиціонується як універсальне рішення для робочих та мультимедійних завдань. Компактний корпус поєднує дисплей та апаратну частину у форматі «все в одному».

У базовій конфігурації комп’ютер оснащений процесором Intel Core Ultra 5225, проте покупець може вибрати більш продуктивні варіанти, включаючи Ultra 5235, Ultra 5245, Ultra 7265 і топову модель Ultra 9285. Графіку забезпечує відеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 з.

Дисплей – 23,8-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD (1920×1080) та частотою оновлення 120 Гц. Яскравість панелі складає 250 нит. За бажання за додаткову плату (20 євро) екран можна оснастити сенсорним покриттям. Також можна використовувати дисплей як зовнішній монітор.

Модель підтримує до 64 ГБ оперативної пам’яті, для чого передбачено два слоти. Варто враховувати, що в базових версіях відсутні модуль Wi-Fi і SD-картридер, а ІЧ-камера пропонується лише як опція. Серед доступних роз’ємів – сім USB-портів (три збоку, чотири ззаду).