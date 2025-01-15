Lenovo на CES 2025: ноутбук с двумя экранами Yoga Book 9i и планшет Yoga Tab Plus на процессоре Snapdragon 8 Gen 3

Презентация Lenovo на выставке CES 2025 была довольно обширной. В этой новости расскажем двухэкранных ноутбук и планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Lenovo Yoga Book 9i

Lenovo презентовала обновлённый ноутбук-трансформер Yoga Book 9i, который оснащён двумя 14-дюймовыми сенсорными дисплеями и интегрированными функциями искусственного интеллекта.

Дисплеи выполнены по технологии PureSight POLED, имеют разрешение 2.8K и соотношение сторон 16:10. Они обеспечивают пиковую яркость до 750 нит, поддержку 100% цветового пространства DCI-P3, частоту обновления до 120 Гц и режим Low Blue Light Eyesafe для защиты глаз. Между экранами расположена вращающаяся на 360 градусов звуковая панель с четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos.

Как и предшественник, новая модель Lenovo Yoga Book 9i не имеет физической клавиатуры. Пользователи могут выводить виртуальную клавиатуру на один из экранов или использовать внешний аксессуар, освобождая оба дисплея для работы. Внутри ноутбука установлен процессор Intel Core Ultra 7 255H с Intel Evo Edition и графическим ядром Intel Arc. Yoga Book 9i поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище ёмкостью до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор на 88 Втч, обеспечивающий длительное время работы.

Обновлённый процессор Intel открывает доступ к ряду AI-функций. Например, Smart Note улучшает текстовые заметки и эскизы, добавляя к ним визуальные элементы, а Smart Reader автоматически создаёт краткие обзоры книг из библиотеки пользователя. Кроме того, поддержка Air Gestures позволяет управлять окнами, прокручивать страницы и делать скриншоты с помощью жестов рук. Двухэкранный дизайн делает Yoga Book 9i особенно удобным для многозадачности, проведения встреч, рисования и работы с заметками. Yoga Book 9i поступит в продажу в мае 2024 года, а его стартовая цена составит $1999.

Lenovo Yoga Tab Plus

Lenovo Yoga Tab Plus — первый планшет компании с поддержкой встроенного искусственного интеллекта, был официально представлен на выставке CES 2025. Планшет работает на базе Android 15 и оснащён флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает высокую производительность и плавный пользовательский опыт.

Память: 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533 и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Аккумулятор: Ёмкость 10 200 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт через USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Экран: IPS-дисплей с диагональю 12,7 дюйма, разрешением 2 944 x 1 840 пикселей (3K), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит.

Yoga Tab Plus обладает уникальными интеллектуальными возможностями, среди которых:

AI Note writing assistant: преобразует заметки в удобный цифровой формат.

AI Transcript: превращает голосовые записи в текст в реальном времени.

Эти функции делают устройство удобным для работы, учёбы и творчества. Планшет поддерживает клавиатуру 2-в-1 и стилус Lenovo Tab Pen Pro, обеспечивая естественное ощущение при написании или рисовании. Yoga Tab Plus доступен в двух цветах: Seashell и Tidal Teal.

Камеры: Две камеры на 13 МП для качественных фотографий и видеозвонков.

Аудио: Шесть динамиков, настроенных компанией Harman Kardon, для превосходного звука.

Габариты и вес: Устройство весит всего 640 г, размеры составляют 188,3 x 290,91 x 6,69 мм.

Продажи начнутся в конце января 2025 года в США и Европе по цене $699,99 и €699 соответственно.