Lenovo на CES 2025: ноутбук з двома екранами Yoga Book 9i та планшет Yoga Tab Plus на процесорі Snapdragon 8 Gen 3

Презентація Lenovo на виставці CES 2025 була досить великою. У цій новині розповімо двоекранний ноутбук і планшет на чіпі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Lenovo Yoga Book 9i

Lenovo презентувала оновлений ноутбук-трансформер Yoga Book 9i, який оснащений двома 14-дюймовими сенсорними дисплеями та інтегрованими функціями штучного інтелекту.

Дисплеї виконані за технологією PureSight POLED, мають роздільну здатність 2.8K та співвідношення сторін 16:10. Вони забезпечують пікову яскравість до 750 нит, підтримку 100% колірного простору DCI-P3, частоту оновлення до 120 Гц та режим Low Blue Light Eyesafe для захисту очей. Між екранами розташована звукова панель, що обертається на 360 градусів, з чотирма динаміками і підтримкою Dolby Atmos.

Як і попередник, нова модель Lenovo Yoga Book 9i не має фізичної клавіатури. Користувачі можуть виводити віртуальну клавіатуру на один із екранів або використовувати зовнішній аксесуар, звільняючи обидва дисплеї для роботи. Усередині ноутбука встановлений процесор Intel Core Ultra 7 255H із Intel Evo Edition та графічним ядром Intel Arc. Yoga Book 9i підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та сховище ємністю до 1 ТБ. За автономність відповідає акумулятор на 88 Втч, що забезпечує тривалий час роботи.

Оновлений процесор Intel відкриває доступ до ряду AI-функцій. Наприклад, Smart Note покращує текстові нотатки та ескізи, додаючи до них візуальні елементи, а Smart Reader автоматично створює короткі огляди книг із бібліотеки користувача. Крім того, підтримка Air Gestures дозволяє керувати вікнами, прокручувати сторінки та робити скріншоти за допомогою жестів рук. Двоекранний дизайн робить Yoga Book 9i особливо зручним для багатозадачності, проведення зустрічей, малювання та роботи з нотатками. Yoga Book 9i надійде у продаж у травні 2024 року, а його стартова ціна становитиме $1999.

Lenovo Yoga Tab Plus

Lenovo Yoga Tab Plus – перший планшет компанії з підтримкою вбудованого штучного інтелекту, був офіційно представлений на виставці CES 2025. Планшет працює на базі Android 15 і оснащений флагманським чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, що забезпечує високу продуктивність і плавний досвід користувача.

Пам’ять: 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-8533 та 512 ГБ вбудованої пам’яті UFS 4.0.

Акумулятор: Ємність 10 200 мАг, підтримка швидкого заряджання потужністю 45 Вт через USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Екран: IPS-дисплей з діагоналлю 12,7 дюйма, роздільною здатністю 2944 x 1840 пікселів (3K), частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 900 нит.

Yoga Tab Plus має унікальні інтелектуальні можливості, серед яких:

AI Note writing assistant: перетворює нотатки на зручний цифровий формат.

AI Transcript: перетворює голосові записи на текст у реальному часі.

Ці функції роблять пристрій зручним для роботи, навчання та творчості. Планшет підтримує клавіатуру 2-в-1 та стілус Lenovo Tab Pen Pro, забезпечуючи природне відчуття при написанні або малюванні. Yoga Tab Plus доступний у двох кольорах: Seashell та Tidal Teal.

Камери: Дві камери на 13 МП для якісних фотографій та відеодзвінків.

Аудіо: Шість динаміків, налаштованих компанією Harman Kardon, для чудового звуку.

Габарити та вага: Пристрій важить всього 640 г, розміри становлять 188,3 x 290,91 x 6,69 мм.

Продаж розпочнеться наприкінці січня 2025 року в США та Європі за ціною $699,99 та €699 відповідно.