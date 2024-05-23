Lenovo анонсировала ноутбуки Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s Gen 6 с ARM-процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite

Lenovo анонсировала два новых ноутбука: Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s Gen 6. Эти устройства оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite, построенными на ARM-архитектуре, и поддерживают генеративный искусственный интеллект Copilot+ от Microsoft, интегрированный в специальную версию Windows 11.

Lenovo Yoga Slim 7x предназначен для людей творческих профессий. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon X Elite с 12-ядерным центральным процессором Oryon, графическим процессором Adreno и нейронным процессором Hexagon, что делает его идеальным для работы с графикой, видео и другими творческими задачами.

Lenovo Yoga Slim 7x весит всего 1,28 кг и имеет толщину 12,9 мм, поэтому он настолько же портативный, как и мощный. Проекты визуализируются на ярком сенсорном дисплее PureSight OLED с диагональю 14,5 дюйма, соотношением сторон 16:10, разрешением 3K (3072×1920 пикселей), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит с поддержкой 100% цветовой гаммы sRGB и P3, а также технологии снижения голубого излучения TUV Rheinland Low Blue Light.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 нацелен на корпоративный рынок и обладает теми же высокопроизводительными характеристиками, включая процессор Qualcomm Snapdragon X Elite с 12-ядерным процессором Oryon, графическим процессором Adreno и нейронным процессором Hexagon. Этот ноутбук обеспечивает надежную и быструю работу, необходимую для бизнес-пользователей.

Он оснащен памятью LPDDR5x до 64 ГБ в тонком 14-дюймовом форм-факторе. Высококачественная инфракрасная FullHD-камера с физическим затвором обеспечивает четкое видео, а поддержка Wi-Fi 7 и 5G позволяет постоянно быть на связи и оставаться современным ноутбуком надолго. Батарея 58 Вт/ч обеспечивает многодневную автономную работу.

Оба ноутбука поддерживают функции искусственного интеллекта и работают на Windows 11, предлагая пользователям мощные и эффективные решения для выполнения различных задач.