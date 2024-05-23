Lenovo анонсувала ноутбуки Yoga Slim 7x та ThinkPad T14s Gen 6 з ARM-процесорами Qualcomm Snapdragon X Elite23.05.24
Lenovo анонсувала два нові ноутбуки: Yoga Slim 7x та ThinkPad T14s Gen 6. Ці пристрої оснащені процесорами Qualcomm Snapdragon X Elite, побудованими на ARM-архітектурі, і підтримують генеративний штучний інтелект Copilot+ від Microsoft, інтегрований у спеціальну версію Windows 1.
Lenovo Yoga Slim 7x призначений для людей творчих професій. Він оснащений процесором Qualcomm Snapdragon X Elite з 12-ядерним центральним процесором Oryon, графічним процесором Adreno та нейронним процесором Hexagon, що робить його ідеальним для роботи з графікою, відео та іншими творчими завданнями.
Lenovo Yoga Slim 7x важить всього 1,28 кг і має товщину 12,9 мм, тому він настільки портативний, як і потужний. Проекти візуалізуються на яскравому сенсорному дисплеї PureSight OLED з діагоналлю 14,5 дюйма, співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю 3K (3072×1920 пікселів), частотою оновлення 90 Гц і пікової яскравістю 1000 ні зниження блакитного випромінювання TUV Rheinland Low Blue Light.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 націлений на корпоративний ринок і має ті ж високопродуктивні характеристики, включаючи процесор Qualcomm Snapdragon X Elite з 12-ядерним процесором Oryon, графічним процесором Adreno і нейронним процесором Hexagon. Цей ноутбук забезпечує надійну та швидку роботу, необхідну для бізнес-користувачів.
Він оснащений пам’яттю LPDDR5x до 64 ГБ у тонкому 14-дюймовому форм-факторі. Високоякісна інфрачервона FullHD-камера з фізичним затвором забезпечує чітке відео, а підтримка Wi-Fi 7 і 5G дозволяє постійно бути на зв’язку і залишатися сучасним ноутбуком надовго. Батарея 58 Вт/год. забезпечує багатоденну автономну роботу.
Обидва ноутбуки підтримують функції штучного інтелекту та працюють на Windows 11, пропонуючи користувачам потужні та ефективні рішення для виконання різних завдань.
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