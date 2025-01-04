30.12.24
Главные технологические события 2024 года
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hi-tech top news 2024

Редакция сайта hi-tech.ua продолжает освещать все значимые технологические события 2024 года — от новых игр и технологий, до очередных смартфонов и электрокаров. Мы уже привыкли что аудиторию интересуют самые разные темы — видим здесь как интерес к очередному бюджетному смартфону, так и бронемашине от США