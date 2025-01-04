Lamborghini выпустила свое приложение для Смарт ТВ

Итальянский производитель спортивных автомобилей Automobili Lamborghini представил собственное приложение для смарт-ТВ под названием Lamborghini TV. Приложение предлагает широкий выбор контента в высоком разрешении, включая подробные обзоры моделей, технический анализ, освещение автогонок, интервью, подкасты и материалы о знаковых событиях компании.

Lamborghini TV поддерживается на различных платформах:

Android TV (начиная с версии 8.0 Oreo)

Samsung Tizen (совместимость с моделями с 2018 года)

LG WebOS (совместимость с моделями с 2018 года)

Приложение можно загрузить из встроенного магазина приложений на соответствующих устройствах.

Помимо нового сервиса, Lamborghini уже ведёт активную деятельность на YouTube, где более 2 млн подписчиков знакомятся с дизайном и функциональными особенностями автомобилей, смотрят тест-драйвы и интервью. По сути, часть контента для Lamborghini TV взята с YouTube-канала компании, но в будущем планируется расширить его ассортимент, добавив эксклюзивные материалы и уникальные форматы.