Lamborghini выпустила свое приложение для Смарт ТВ04.01.25
Итальянский производитель спортивных автомобилей Automobili Lamborghini представил собственное приложение для смарт-ТВ под названием Lamborghini TV. Приложение предлагает широкий выбор контента в высоком разрешении, включая подробные обзоры моделей, технический анализ, освещение автогонок, интервью, подкасты и материалы о знаковых событиях компании.
Lamborghini TV поддерживается на различных платформах:
- Android TV (начиная с версии 8.0 Oreo)
- Samsung Tizen (совместимость с моделями с 2018 года)
- LG WebOS (совместимость с моделями с 2018 года)
Приложение можно загрузить из встроенного магазина приложений на соответствующих устройствах.
Помимо нового сервиса, Lamborghini уже ведёт активную деятельность на YouTube, где более 2 млн подписчиков знакомятся с дизайном и функциональными особенностями автомобилей, смотрят тест-драйвы и интервью. По сути, часть контента для Lamborghini TV взята с YouTube-канала компании, но в будущем планируется расширить его ассортимент, добавив эксклюзивные материалы и уникальные форматы.
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