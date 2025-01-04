Lamborghini випустила свою програму для смарт телевізорів

Італійський виробник спортивних автомобілів Automobili Lamborghini представив власну програму для смарт-ТВ під назвою Lamborghini TV. Додаток пропонує широкий вибір контенту у високій якості, включаючи докладні огляди моделей, технічний аналіз, освітлення автоперегонів, інтерв’ю, подкасти та матеріали про знакові події компанії.

Lamborghini TV підтримується на різних платформах:

Android TV (починаючи з версії 8.0 Oreo)

Samsung Tizen (сумісність із моделями з 2018 року)

LG WebOS (сумісність із моделями з 2018 року)

Програму можна завантажити із вбудованого магазину програм на відповідних пристроях.

Крім нового сервісу, Lamborghini вже веде активну діяльність на YouTube, де понад 2 млн передплатників знайомляться з дизайном та функціональними особливостями автомобілів, дивляться тест-драйви та інтерв’ю. По суті частина контенту для Lamborghini TV взята з YouTube-каналу компанії, але в майбутньому планується розширити його асортимент, додавши ексклюзивні матеріали і унікальні формати.