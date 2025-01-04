Lamborghini випустила свою програму для смарт телевізорів04.01.25
Італійський виробник спортивних автомобілів Automobili Lamborghini представив власну програму для смарт-ТВ під назвою Lamborghini TV. Додаток пропонує широкий вибір контенту у високій якості, включаючи докладні огляди моделей, технічний аналіз, освітлення автоперегонів, інтерв’ю, подкасти та матеріали про знакові події компанії.
Lamborghini TV підтримується на різних платформах:
- Android TV (починаючи з версії 8.0 Oreo)
- Samsung Tizen (сумісність із моделями з 2018 року)
- LG WebOS (сумісність із моделями з 2018 року)
Програму можна завантажити із вбудованого магазину програм на відповідних пристроях.
Крім нового сервісу, Lamborghini вже веде активну діяльність на YouTube, де понад 2 млн передплатників знайомляться з дизайном та функціональними особливостями автомобілів, дивляться тест-драйви та інтерв’ю. По суті частина контенту для Lamborghini TV взята з YouTube-каналу компанії, але в майбутньому планується розширити його асортимент, додавши ексклюзивні матеріали і унікальні формати.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Головні технологічні події 2024 року
Редакція сайту hi-tech.ua продовжує висвітлювати всі значні технологічні події 2024 року – від нових ігор та технологій до чергових смартфонів та електрокарів. Ми вже звикли, що аудиторію цікавлять різні теми – бачимо тут як інтерес до чергового бюджетного смартфону, так і бронемашин від США
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Lamborghini випустила свою програму для смарт телевізорів телевізор
Lamborghini TV пропонує широкий вибір контенту у високій роздільній здатності, включаючи докладні огляди моделей, технічний аналіз, освітлення автоперегонів
Вчені показали рої мікророботів, які виконують спільну роботу як мурахи робот розробка
Вчені Університету Ханьян у Сеулі розробили крихітних роботів-мурах, які можуть колективно переміщати предмети та виконувати складні завдання
Lamborghini випустила свою програму для смарт телевізорів
Монітор MSI MPG 325CQRXF має частоту оновлення зображення 280 Гц
Xiaomi представила магнітний бездротовий Power Bank з підтримкою швидкого заряджання 33 Вт
Навушники OnePlus Buds Ace 2 отримали ANC, 43 години автономності та підтримку двох пристроїв
Найкрасивіші ігри 2024 року за версією Digital Foundry
Android Auto отримає новий дизайн музичного плеєра
Київстар надаватиме супутниковий зв’язок у співпраці зі Starlink
Статистика та підсумки 2024 року Glovo, Uklon, Bolt
Смартфони OnePlus Ace 5 та 5 Pro оснащені Snapdragon 8 Elite, екран 120 Гц та батарею 6415 мАг