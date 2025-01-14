Купить смартфон Redmi Note 14 Pro со скидкой и подарками на Aliexpress

Глобальная версия смартфона Redmi Note 14 Pro была анонсирована на днях и вот уже сегодня, 15 января, с 10:00 по Киеву можно будет купить смартфон на Алиекспрес. Мы бы не писали эту заметку, если бы и в этот раз не действовали скидки и проводился розыгрыш от официального магазина на платформе.

Redmi Note 14 Pro 4G предлагается в трех версиях памяти по следующим ценам:

8+256 за $249

12+256 стоит $269

12+512 доступен за $289

31 устройство разыграют между первыми покупателями. Среди них:

1 смартфон Redmi Note 14 Pro 4G

10 фитнес-трекеров Xiaomi Band 9

20 наушников Redmi Buds 6 Active

Вообще в новую линейку вошли пять моделей Redmi: базовые Note 14 4G и 5G, версия Pro в аналогичных вариантах, а также топовая Note 14 Pro+.

Характеристики Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro 4G получил корпус с защитой IP64, изогнутый 6,67″ OLED-экран с частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus 2, а также процессор Mediatek 64). В основе модели лежит чипсет среднего уровня Mediatek Helio G100.

В качестве основного модуля камеры — 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP3. Есть дополнительные камеры — широкоугольный на 8 мпикс и фронталка на 32 МП. Установлен литий-полимерный аккумулятор на 5500 мАч. Есть 3,5-мм разъём, Wi-Fi 5 и слот под карту памяти.