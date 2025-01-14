Купити смартфон Redmi Note 14 Pro зі знижкою та подарунками на Aliexpress

Глобальну версію смартфона Redmi Note 14 Pro було анонсовано днями і ось уже сьогодні, 15 січня, з 10:00 за Києвом можна буде купити смартфон на Аліекспрес. Ми б не писали цю нотатку, якби і цього разу не діяли знижки та проводився розіграш від офіційного магазину на платформі.

Redmi Note 14 Pro 4G пропонується у трьох версіях пам’яті за такими цінами:

8+256 за $249

12+256 коштує $269

12+512 доступний за $289

31 пристрій розіграють між першими покупцями. Серед них:

1 смартфон Redmi Note 14 Pro 4G

10 фітнес-трекерів Xiaomi Band 9

20 навушників Redmi Buds 6 Active

Взагалі до нової лінійки увійшли п’ять моделей Redmi: базові Note 14 4G та 5G, версія Pro в аналогічних варіантах, а також топова Note 14 Pro+.



Характеристики Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro 4G отримав корпус із захистом IP64, вигнутий 6,67″ OLED-екран із частотою 120 Гц та склом Gorilla Glass Victus 2, а також процесор Mediatek 64). В основі моделі лежить чіпсет середнього рівня Mediatek Helio G100.

Як основний модуль камери – 200-мегапіксельний сенсор Samsung HP3. Є додаткові камери – ширококутний на 8 мпікс та фронталка на 32 МП. Встановлено літій-полімерний акумулятор на 5500 мАг. Є 3,5 мм роз’єм, Wi-Fi 5 і слот під карту пам’яті.