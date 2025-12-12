Культовая мышка Razer Boomslang получила новый дизайн и функции

Razer отметила свое 20-летие переизданием Boomslang – модели, которая в 1999 году стала первой специализированной игровой мышью и фактически наметила старт эпохи киберспорта. Оригинальное устройство отличалось формой, напоминавшей голову змеи, и к тому времени рекордной чувствительностью в 2000 DPI. Тогда бренд существовал в рамках проекта Kärna LLC, а самостоятельным стал только в 2005 году.

Юбилейная Boomslang сохранила характерный силуэт и полупрозрачный корпус, но получила современную техническую оснастку. Модель основана на сенсоре Razer Focus Pro 45K Gen-2 с поддержкой чувствительности до 45 000 DPI. Реализована технология HyperPolling Wireless с частотой опроса до 8000 Гц, оптические переключатели четвертого поколения и подсветка Chroma RGB с девятью зонами.

В дизайне использовали отделку кнопок искусственной кожей, а в комплект добавили док-станцию ​​Mouse Dock Pro с беспроводной зарядкой. Производитель ограничил тираж тиражом в 1337 единиц. Цена еще не объявлена, однако источники оценивают ее в пределах 300–350 долларов.