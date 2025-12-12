Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції

Razer відзначила своє 20-річчя перевиданням Boomslang – моделі, яка у 1999 році стала першою спеціалізованою ігровою мишею та фактично намітила старт епохи кіберспорту. Оригінальний пристрій відрізнявся формою, що нагадувала голову змії, і на той час рекордною чутливістю 2000 DPI. Тоді бренд існував у рамках проекту Kärna LLC, а самостійним став лише у 2005 році.

Ювілейна Boomslang зберегла характерний силует та напівпрозорий корпус, але отримала сучасне технічне оснащення. Модель заснована на сенсорі Razer Focus Pro 45K Gen-2 із підтримкою чутливості до 45 000 DPI. Реалізовано технологію HyperPolling Wireless з частотою опитування до 8000 Гц, оптичні перемикачі четвертого покоління та підсвічування Chroma RGB з дев’ятьма зонами.

У дизайні використовували обробку кнопок штучною шкірою, а в комплект додали док-станцію Mouse Dock Pro з бездротовою зарядкою. Виробник обмежив тираж тиражем 1337 одиниць. Ціна ще не оголошена, проте джерела оцінюють її в межах 300–350 доларів.