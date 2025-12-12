Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції  

Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції12.12.25
Razer відзначила своє 20-річчя перевиданням Boomslang – моделі, яка у 1999 році стала першою спеціалізованою ігровою мишею та фактично намітила старт епохи кіберспорту. Оригінальний пристрій відрізнявся формою, що нагадувала голову змії, і на той час рекордною чутливістю 2000 DPI. Тоді бренд існував у рамках проекту Kärna LLC, а самостійним став лише у 2005 році.
Ювілейна Boomslang зберегла характерний силует та напівпрозорий корпус, але отримала сучасне технічне оснащення. Модель заснована на сенсорі Razer Focus Pro 45K Gen-2 із підтримкою чутливості до 45 000 DPI. Реалізовано технологію HyperPolling Wireless з частотою опитування до 8000 Гц, оптичні перемикачі четвертого покоління та підсвічування Chroma RGB з дев’ятьма зонами.
У дизайні використовували обробку кнопок штучною шкірою, а в комплект додали док-станцію Mouse Dock Pro з бездротовою зарядкою. Виробник обмежив тираж тиражем 1337 одиниць. Ціна ще не оголошена, проте джерела оцінюють її в межах 300–350 доларів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції Razer мишка
Razer відзначила своє 20-річчя перевиданням Boomslang – моделі, яка у 1999 році стала першою спеціалізованою ігровою мишею та фактично намітила старт епохи кіберспорту.
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15 інтернет
Pornhub опублікувала щорічний огляд активності користувачів, де представлені дані про країни-лідери з трафіку, популярні категорії та найчастіше використовувані пристрої
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона
Чим відрізняється професійна акустика від звичайних колонок – LaNota
Програми Adobe з’являться прямо у ChatGPT
Електростатичні навушники Stax SR-1 почали продаватися в Україні
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами
Найкращі фільми та серіали 2025 року за версією IMDb
У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку
Дослідження: люди почали копіювати фрази чат ботів з ШІ
Операційній системі Windows виповнилося 40 років
Keychron K2 HE – лімітована версія клавіатури у дерев’яному корпусі