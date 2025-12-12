 

Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції

12.12.25

Razer Boomslang 2025

 

Razer відзначила своє 20-річчя перевиданням Boomslang – моделі, яка у 1999 році стала першою спеціалізованою ігровою мишею та фактично намітила старт епохи кіберспорту. Оригінальний пристрій відрізнявся формою, що нагадувала голову змії, і на той час рекордною чутливістю 2000 DPI. Тоді бренд існував у рамках проекту Kärna LLC, а самостійним став лише у 2005 році.

 

Ювілейна Boomslang зберегла характерний силует та напівпрозорий корпус, але отримала сучасне технічне оснащення. Модель заснована на сенсорі Razer Focus Pro 45K Gen-2 із підтримкою чутливості до 45 000 DPI. Реалізовано технологію HyperPolling Wireless з частотою опитування до 8000 Гц, оптичні перемикачі четвертого покоління та підсвічування Chroma RGB з дев’ятьма зонами.

 

У дизайні використовували обробку кнопок штучною шкірою, а в комплект додали док-станцію Mouse Dock Pro з бездротовою зарядкою. Виробник обмежив тираж тиражем 1337 одиниць. Ціна ще не оголошена, проте джерела оцінюють її в межах 300–350 доларів.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
134
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

10.12.25
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
views
5
comments 0
Logitech G29 Driving Force Racing Wheel

Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.

10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025

НовиниNews
12.12.25 | 19.05
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції  
Razer Boomslang 2025

Razer відзначила своє 20-річчя перевиданням Boomslang – моделі, яка у 1999 році стала першою спеціалізованою ігровою мишею та фактично намітила старт епохи кіберспорту.

12.12.25 | 16.22
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
sm.pornhub.750

Pornhub опублікувала щорічний огляд активності користувачів, де представлені дані про країни-лідери з трафіку, популярні категорії та найчастіше використовувані пристрої

12.12.25 | 19.05
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції
12.12.25 | 16.22
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
12.12.25 | 14.09
Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона
12.12.25 | 13.00
Чим відрізняється професійна акустика від звичайних колонок – LaNota
12.12.25 | 10.11
Програми Adobe з’являться прямо у ChatGPT
12.12.25 | 08.50
Електростатичні навушники Stax SR-1 почали продаватися в Україні
12.12.25 | 07.28
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки
11.12.25 | 19.13
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами
11.12.25 | 16.30
Найкращі фільми та серіали 2025 року за версією IMDb
11.12.25 | 13.21
Gigabyte випустила материнську плату у скандинавському стилі – зі вставками дерева та екошкіри
11.12.25 | 10.16
У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку
11.12.25 | 06.50
lifecell відключає 3G у Чернівецькій області щоб звільнити частоти для 4G
10.12.25 | 19.16
Дослідження: люди почали копіювати фрази чат ботів з ШІ
10.12.25 | 17.01
Операційній системі Windows виповнилося 40 років
10.12.25 | 13.20
Keychron K2 HE – лімітована версія клавіатури у дерев’яному корпусі