Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 миллиард подписчиков в социальных сетях

Португальский футболист Криштиану Роналду установил очередной впечатляющий рекорд, став первым человеком в мире, набравшим 1 миллиард подписчиков на различных платформах социальных сетей.

В Instagram Роналду обладает самой крупной аудиторией — 638,8 миллиона подписчиков. В X (бывший Twitter) за ним следят 113 миллионов пользователей, а в Facebook — 170 миллионов. Недавно запущенный YouTube-канал футболиста также быстро набрал популярность и уже достиг 60 миллионов подписчиков.

Криштиану выразил благодарность своим фанатам за их постоянную поддержку, отметив этот важный момент в своих соцсетях. Примечательно, что YouTube-канал Роналду также установил рекорд, набрав миллион подписчиков всего за полтора часа после своего запуска.

Фото с начала новости это постер где Роналду рекламирует смартфон ZTE Nubia Z11 в 2016 году.