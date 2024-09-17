Кріштіану Роналду першим у світі набрав 1 мільярд передплатників у соціальних мережах

Португальський футболіст Кріштіану Роналду встановив черговий вражаючий рекорд, ставши першою людиною у світі, яка набрала 1 мільярд передплатників на різних платформах соціальних мереж.

У Instagram Роналду має найбільшу аудиторію — 638,8 мільйона передплатників. У X (колишній Twitter) за ним стежать 113 мільйонів користувачів, а у Facebook – 170 мільйонів. Нещодавно запущений YouTube-канал футболіста також швидко набрав популярності і вже досяг 60 мільйонів передплатників.

Кріштіану висловив подяку своїм фанатам за їхню постійну підтримку, відзначивши цей важливий момент у своїх соцмережах. Примітно, що YouTube-канал Роналду також встановив рекорд, набравши мільйон передплатників лише за півтори години після свого запуску.

Фото з початку новини це постер де Роналду рекламує смартфон ZTE Nubia Z11 у 2016 році.