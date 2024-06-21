Корпус Lian Li O11 EVO RGB официально брендированный Automobili Lamborghini

Тайваньская компания Lian Li в сотрудничестве с итальянским производителем суперкаров Lamborghini представила брендированный корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini. Корпус отличается от стандартных моделей O11 наличием логотипа Lamborghini на передней панели, карбоновыми элементами шасси и 5-дюймовым дисплеем на задней панели, который имитирует приборную панель болида и отображает параметры системы, такие как температура и частота процессора.

По своим характеристикам корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini мало отличается от оригинального O11 EVO. Он выполнен в формате Mid-Tower и поддерживает материнские платы формата E-ATX, 7 карт расширения длиной до 455 мм и процессорные кулеры высотой до 167 мм. Внутри корпуса есть место для радиаторов СЖ размером до 360/420 мм. На панели ввода-вывода доступны два порта USB 3.2 Type-A, один Type-C и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.

Корпус будет выпущен ограниченным тиражом 6498 единиц. Стоимость составляет около 299 долларов США или 349 евро для стран Европейского Союза.