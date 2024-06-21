Корпус Lian Li O11 EVO RGB официально брендированный Automobili Lamborghini21.06.24
Тайваньская компания Lian Li в сотрудничестве с итальянским производителем суперкаров Lamborghini представила брендированный корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini. Корпус отличается от стандартных моделей O11 наличием логотипа Lamborghini на передней панели, карбоновыми элементами шасси и 5-дюймовым дисплеем на задней панели, который имитирует приборную панель болида и отображает параметры системы, такие как температура и частота процессора.
По своим характеристикам корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini мало отличается от оригинального O11 EVO. Он выполнен в формате Mid-Tower и поддерживает материнские платы формата E-ATX, 7 карт расширения длиной до 455 мм и процессорные кулеры высотой до 167 мм. Внутри корпуса есть место для радиаторов СЖ размером до 360/420 мм. На панели ввода-вывода доступны два порта USB 3.2 Type-A, один Type-C и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.
Корпус будет выпущен ограниченным тиражом 6498 единиц. Стоимость составляет около 299 долларов США или 349 евро для стран Европейского Союза.
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Корпус Lian Li O11 EVO RGB официально брендированный Automobili LamborghiniLian Li комплектующие корпус
Корпус Lian Li O11 EVO RGB Automobili Lamborghini отличается от стандартных моделей O11 наличием логотипа Lamborghini на передней панели, карбоновыми элементами шасси
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