Корпус Lian Li O11 EVO RGB офіційно брендований Automobili Lamborghini21.06.24
Тайванська компанія Lian Li у співпраці з італійським виробником суперкарів Lamborghini представила брендований корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini. Корпус відрізняється від стандартних моделей O11 наявністю логотипу Lamborghini на передній панелі, карбоновими елементами шасі та 5-дюймовим дисплеєм на задній панелі, який імітує панель приладів боліда і відображає параметри системи, такі як температура і частота процесора.
За своїми характеристиками корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini мало відрізняється від оригінального O11 EVO. Він виконаний у форматі Mid-Tower та підтримує материнські плати формату E-ATX, сім карт розширення довжиною до 455 мм та процесорні кулери заввишки до 167 мм. Усередині корпусу є місце для радіаторів СЖО розміром до 360/420 мм. На панелі вводу-виводу доступні два порти USB 3.2 Type-A, один Type-C та комбінований 3,5-мм аудіороз’єм.
Корпус буде випущений обмеженим тиражем 6498 одиниць. Вартість складає приблизно 299 доларів США або 349 євро для країн Європейського Союзу.
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