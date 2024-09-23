Корпус Fractal Design Era 2 получил верхнюю панель из дерева

Компания Fractal Design представила обновленный корпус Era 2, разработанный для компактных систем формата SFF. Основной отличительной чертой модели стала элегантная верхняя панель, выполненная из орехового дерева, что придает корпусу стильный и уникальный внешний вид. Остальная часть корпуса изготовлена из алюминия, что делает его прочным и легким.

Верхняя панель крепится с помощью магнитов, а система со скользящими защелками позволяет быстро и без использования инструментов снимать верхний кронштейн, обеспечивая легкий доступ к видеокарте и системам охлаждения.

Внутри Era 2 можно менять положение внутренней стенки, что помогает оптимизировать размещение компонентов и улучшить управление кабелями. Размеры корпуса составляют 366 x 165 x 314 мм, а вес — 4,64 кг. Он поддерживает материнские платы формата ITX и видеокарты длиной до 326 мм, шириной до 137 мм и толщиной до 48-63 мм в зависимости от конфигурации системы. Процессорные кулеры могут быть высотой от 55 до 70 мм, а также возможна установка радиаторов систем жидкостного охлаждения с максимальными габаритами до 315 × 140 мм или 300 × 140 мм.

Корпус оснащен двумя вентиляторами диаметром 120 мм, и есть возможность установки до четырех вентиляторов аналогичного размера или двух 140 мм вентиляторов. На фронтальной панели находятся разъемы USB 3.2 Type-C, два порта USB 3.0 и комбинированный аудиоразъем. Снизу корпуса предусмотрены пылевые фильтры для защиты системы.

Fractal Era 2 будет доступен в трех цветовых вариантах по рекомендованной цене $199,99.