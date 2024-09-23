Корпус Fractal Design Era 2 отримав верхню панель із дерева23.09.24
Компанія Fractal Design представила оновлений корпус Era 2 розроблений для компактних систем формату SFF. Основною відмінністю моделі стала елегантна верхня панель, виконана з горіхового дерева, що надає корпусу стильний і унікальний зовнішній вигляд. Решта корпусу виготовлена з алюмінію, що робить його міцним та легким.
Верхня панель кріпиться за допомогою магнітів, а система зі ковзними засувками дозволяє швидко та без використання інструментів знімати верхній кронштейн, забезпечуючи легкий доступ до відеокарти та систем охолодження.
Всередині Era 2 можна змінювати положення внутрішньої стінки, що допомагає оптимізувати розміщення компонентів та покращити керування кабелями. Розміри корпусу становлять 366 x 165 x 314 мм, а вага – 4,64 кг. Він підтримує материнські плати формату ITX та відеокарти довжиною до 326 мм, шириною до 137 мм та товщиною до 48-63 мм залежно від конфігурації системи. Процесорні кулери можуть бути висотою від 55 до 70 мм, а також можливе встановлення радіаторів систем рідинного охолодження з максимальними габаритами до 315×140 мм або 300×140 мм.
Корпус оснащений двома вентиляторами діаметром 120 мм і є можливість установки до чотирьох вентиляторів аналогічного розміру або двох 140 мм вентиляторів. На фронтальній панелі знаходяться роз’єми USB 3.2 Type-C, два порти USB 3.0 та комбінований аудіороз’єм. Знизу корпусу передбачено пилові фільтри для захисту системи.
Fractal Era 2 буде доступний у трьох кольорах за рекомендованою ціною $199,99.
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