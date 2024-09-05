Компания-разработчик ChatGPT, OpenAI, стоит более 100 миллиардов долларов

Согласно информации от The Wall Street Journal, OpenAI ведет переговоры о новом раунде финансирования, оцениваемого более чем в 100 миллиардов долларов. Инвесторы на вторичном рынке уже предлагают за акции компании цены, подтверждающие такую высокую оценку.

На данный момент ожидается, что Thrive Capital, принадлежащий Джошу Кушнеру, вложит в компанию 1 миллиард долларов, что является значительным шагом для OpenAI. Также среди потенциальных новых инвесторов упоминаются такие гиганты, как Microsoft, Nvidia и Apple. В зависимости от различных источников, оценка OpenAI варьируется от 111 до 143 миллиардов долларов.

Глен Андерсон из Rainmaker Securities отметил высокий спрос на акции OpenAI, несмотря на сложности с их оценкой. За несколько лет компания выросла от нулевых доходов до миллиардов, и ожидается, что к концу года OpenAI достигнет ежегодного дохода (ARR) в размере 2 миллиардов долларов.