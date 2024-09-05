Компанія-розробник ChatGPT, OpenAI, коштує понад 100 мільярдів доларів

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, OpenAI веде переговори про новий раунд фінансування, що оцінюється більш ніж у 100 мільярдів доларів. Інвестори на вторинному ринку вже пропонують за акції компанії ціни, що підтверджують таку високу оцінку.

Наразі очікується, що Thrive Capital, що належить Джошу Кушнеру, вкладе в компанію 1 мільярд доларів, що є значним кроком для OpenAI. Також серед потенційних нових інвесторів згадуються такі гіганти, як Microsoft, Nvidia та Apple. Залежно від різних джерел оцінка OpenAI варіюється від 111 до 143 мільярдів доларів.

Глен Андерсон із Rainmaker Securities відзначив високий попит на акції OpenAI, незважаючи на складнощі з їхньою оцінкою. За кілька років компанія виросла від нульових доходів до мільярдів і очікується, що до кінця року OpenAI досягне щорічного доходу (ARR) у розмірі 2 мільярдів доларів.