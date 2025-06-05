Компактная цифровая камера Lenovo C55 поддерживает запись в 4K

Lenovo представила новую компактную цифровую камеру C55, которая может заинтересовать блогеров и тех, кто регулярно снимает видео. Устройство ориентировано на повседневное использование, отличается небольшими размерами и набором функций, пригодных для съёмки в самых разных условиях, включая слабое освещение.

Lenovo C55 оснащена 64-мегапиксельным сенсором Sony CMOS и поддерживает съёмку видео в разрешении 4K. Камера получила два модуля — фронтальный и основной — и предлагает 18-кратный цифровой зум. Для удобства навигации предусмотрен 2,8-дюймовый ЖК-дисплей, который позволяет просматривать отснятый материал и управлять настройками.

Среди заметных функций — электронная стабилизация изображения (EIS), а также пара кольцевых LED-вспышек, которые помогают при съёмке в темноте. Аккумулятор ёмкостью 1300 мА·ч обеспечивает до 120 минут фотосъёмки или до 80 минут записи видео.

Устройство поддерживает карты памяти TF объёмом до 128 ГБ. Масса камеры составляет около 190 граммов, габариты — 112 × 71,5 × 34,5 мм. Продажи стартуют с единственным цветовым вариантом — белым. В комплект входят ремешок на запястье и защитный чехол. Стоимость Lenovo C55 составляет $69 за версию с картой на 64 ГБ и $78 за комплект с 128 ГБ памяти.