Компактна цифрова камера Lenovo C55 підтримує запис у 4K05.06.25
Lenovo представила нову компактну цифрову камеру C55, яка може зацікавити блогерів та тих, хто регулярно знімає відео. Пристрій орієнтований на повсякденне використання, відрізняється невеликими розмірами і набором функцій, придатних для зйомки в різних умовах, включаючи слабке освітлення.
Lenovo C55 оснащена 64-мегапіксельним сенсором Sony CMOS і підтримує зйомку відео з роздільною здатністю 4K. Камера отримала два модулі – фронтальний та основний – і пропонує 18-кратний цифровий зум. Для зручності навігації передбачено 2,8-дюймовий РК-дисплей, який дозволяє переглядати відзнятий матеріал та керувати налаштуваннями.
Серед помітних функцій — електронна стабілізація зображення (EIS), а також пара кільцевих спалахів LED, які допомагають при зйомці в темряві. Акумулятор ємністю 1300 мА год забезпечує до 120 хвилин фотозйомки або до 80 хвилин запису відео.
Пристрій підтримує картки пам’яті TF до 128 ГБ. Маса камери становить близько 190 грамів, габарити – 112×71,5×34,5 мм. Продаж стартує з єдиним кольоровим варіантом — білим. У комплект входять ремінець на зап’ястя та захисний чохол. Вартість Lenovo C55 складає $69 за версію з карткою на 64 ГБ та $78 за комплект із 128 ГБ пам’яті.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Ajax IndoorCam – камера для відеоспостереження у приміщеннях. Це універсальне рішення для дому та офісу, яке граничить між домашнім та професійним сегментом. Розповімо детальніше
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Компактна цифрова камера Lenovo C55 підтримує запис у 4K Lenovo камера
Lenovo представила нову компактну цифрову камеру C55, яка може зацікавити блогерів та тих, хто регулярно знімає відео.
Adobe Photoshop вийшов на Android Adobe Андроід
У мобільному Photoshop на Android з’явилися знайомі інструменти із стаціонарної версії програми
Компактна цифрова камера Lenovo C55 підтримує запис у 4K
Adobe Photoshop вийшов на Android
Samsung видалить неактивні облікові записи 31 липня 2025 року
Microsoft стандартує порти USB Type-C на комп’ютерах з Windows
Вже 40% гравців Steam використовують ПК на AMD
ШІ Gemini резюмуватиме відео в Google Drive
Android 16 стане останнім оновлення для цих 18 смартфонів Samsung
Twitch додає вертикальний перегляд відео
ШІ Gemini у Gmail автоматично резюмуватиме емейли
Cмарт-замок TP-Link Tapo DL100 отримав підтримку Samsung SmartThings
Топ небезпечних PIN-кодів