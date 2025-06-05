Компактна цифрова камера Lenovo C55 підтримує запис у 4K

Lenovo представила нову компактну цифрову камеру C55, яка може зацікавити блогерів та тих, хто регулярно знімає відео. Пристрій орієнтований на повсякденне використання, відрізняється невеликими розмірами і набором функцій, придатних для зйомки в різних умовах, включаючи слабке освітлення.

Lenovo C55 оснащена 64-мегапіксельним сенсором Sony CMOS і підтримує зйомку відео з роздільною здатністю 4K. Камера отримала два модулі – фронтальний та основний – і пропонує 18-кратний цифровий зум. Для зручності навігації передбачено 2,8-дюймовий РК-дисплей, який дозволяє переглядати відзнятий матеріал та керувати налаштуваннями.

Серед помітних функцій — електронна стабілізація зображення (EIS), а також пара кільцевих спалахів LED, які допомагають при зйомці в темряві. Акумулятор ємністю 1300 мА год забезпечує до 120 хвилин фотозйомки або до 80 хвилин запису відео.

Пристрій підтримує картки пам’яті TF до 128 ГБ. Маса камери становить близько 190 грамів, габарити – 112×71,5×34,5 мм. Продаж стартує з єдиним кольоровим варіантом — білим. У комплект входять ремінець на зап’ястя та захисний чохол. Вартість Lenovo C55 складає $69 за версію з карткою на 64 ГБ та $78 за комплект із 128 ГБ пам’яті.