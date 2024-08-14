Китайская NVIDIA RTX 4090D получит 48 ГБ видео памяти14.08.24
В Китае появилась новая версия видеокарты NVIDIA RTX 4090D с увеличенным объемом памяти до 48 ГБ, разработанная для обхода экспортных ограничений США. Об этой видеокарте сообщил инсайдер @bdsqlsz, который получил доступ к платформе облачных вычислений, где такие устройства уже были установлены. Основное предназначение этих видеокарт — обучение больших языковых моделей и других генеративных моделей ИИ, которые требуют не только значительной вычислительной мощности, но и увеличенного объема памяти.
Хотя инсайдер не предоставил фотографии или других физических доказательств, он подтвердил, что пропускная способность памяти RTX 4090D составляет 937 ГБ/с, что соответствует скорости памяти GDDR6X. Увеличенный объем памяти до 48 ГБ реализован с использованием графического процессора AD102, обычно применяемого в рабочих станциях RTX ADA, но с поддержкой более быстрой памяти.
Модификация видеокарты является ответом на потребности в увеличенном объеме памяти для задач ИИ. RTX 4090D, изначально поддерживающая только 12 модулей памяти, была модернизирована с использованием плат RTX 3090 Ti, которые поддерживают до 24 модулей, что позволило удвоить объем памяти. Вероятно, такие модифицированные видеокарты активно используются на китайских серверах для повышения эффективности вычислений в области искусственного интеллекта.
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В Китае появилась новая версия видеокарты NVIDIA RTX 4090D с увеличенным объемом памяти до 48 ГБ, разработанная для обхода экспортных ограничений США
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