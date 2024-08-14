14.08.24

Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?

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Samsung Galaxy S23 Ultra vs S24 Ultra

Нам представилася можливість порівняти камери двох останніх смартфонів Samsung Galaxy Ultra. У цьому матеріалі розповімо про відмінності модулів Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra та подивимося, як вони знімають фото та відео