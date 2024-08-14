Китайська NVIDIA RTX 4090D отримає 48 ГБ відеопам’яті14.08.24
У Китаї з’явилася нова версія відеокарти NVIDIA RTX 4090D із збільшеним обсягом пам’яті до 48 ГБ, розроблена для обходу експортних обмежень США. Про цю відеокарту повідомив інсайдер @bdsqlsz, який отримав доступ до платформи хмарних обчислень, де такі пристрої вже встановлено. Основне призначення цих відеокарт – навчання великих мовних моделей та інших генеративних моделей ІІ, які вимагають не лише значної обчислювальної потужності, а й збільшеного обсягу пам’яті.
Хоча інсайдер не надав фотографії чи інших фізичних доказів, він підтвердив, що пропускна спроможність пам’яті RTX 4090D становить 937 ГБ/с, що відповідає швидкості GDDR6X. Збільшений об’єм пам’яті до 48 ГБ реалізований з використанням графічного процесора AD102, який зазвичай використовується в робочих станціях RTX ADA, але з підтримкою більш швидкої пам’яті.
Модифікація відеокарти є відповіддю потреби у збільшеному обсязі пам’яті завдань ІІ. RTX 4090D, що спочатку підтримує лише 12 модулів пам’яті, була модернізована з використанням плат RTX 3090 Ti, які підтримують до 24 модулів, що дозволило подвоїти обсяг пам’яті. Ймовірно, такі модифіковані відеокарти активно використовуються на китайських серверах підвищення ефективності обчислень у сфері штучного інтелекту.
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