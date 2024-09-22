Китайцы научились обнаруживать стелс-самолеты и дроны по сигналу спутников SpaceX22.09.24
Китайские исследователи разработали новый метод обнаружения воздушных целей, используя излучение от спутников сети Starlink. Технология может помочь в обнаружении даже стелс-самолетов, таких как F-22 и F-35, которые обычно избегают традиционных радиолокационных систем. В эксперименте, проведённом в Южнокитайском море, китайские учёные использовали сигналы от спутников Starlink для обнаружения дрона DJI Phantom 4 Pro, имитирующего стелс-самолет.
Метод основан на технике прямого рассеивания, когда объект, пересекающий электромагнитные волны спутника, вызывает небольшие изменения сигнала. Эти возмущения фиксируются и анализируются, что позволяет точно определить местонахождение объекта. Важной особенностью метода является его пассивность — он не требует излучения радарных сигналов, что затрудняет противнику обнаружение системы или её подавление.
В эксперименте учёные использовали нераскрытый алгоритм и высокопроизводительный процессор для обработки данных. Несмотря на маленькие размеры антенны и низкую высоту дрона, система смогла обнаружить даже мельчайшие детали, такие как движение винтов.
Хотя технология всё ещё находится на стадии разработки и не готова для военного применения, она показывает потенциал для обнаружения стелс-самолетов и дронов. Этот метод может обойти стандартные меры противодействия стелс-технологиям, основанным на снижении отражения электромагнитных волн. Спутниковая сеть Starlink, насчитывающая более 6000 аппаратов на орбите, предоставляет широкое покрытие высокочастотных сигналов, которые могут быть использованы для этих целей, несмотря на их шифрование и недоступность в Китае.
Эксперимент стал частью программы Китая по усилению своих возможностей в борьбе с воздушными угрозами, используя инновационные технологии для обнаружения скрытых целей.
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Китайцы научились обнаруживать стелс-самолеты и дроны по сигналу спутников SpaceXSpaceX
Метод основан на технике прямого рассеивания, когда объект, пересекающий электромагнитные волны спутника, вызывает небольшие изменения сигнала
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