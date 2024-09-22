Китайці навчилися виявляти стелс-літаки і дрони за сигналом супутників SpaceX

Китайські дослідники розробили новий метод виявлення повітряних цілей, використовуючи випромінювання від супутників мережі Starlink. Технологія може допомогти у виявленні навіть стелс-літаків, таких як F-22 і F-35, які зазвичай уникають традиційних радіолокаційних систем. В експерименті, проведеному в Південнокитайському морі, китайські вчені використовували сигнали від супутників Starlink для виявлення дрону DJI Phantom 4 Pro, що імітує стелс-літак.

Метод ґрунтується на техніці прямого розсіювання, коли об’єкт, що перетинає електромагнітні хвилі супутника, викликає невеликі зміни сигналу. Ці обурення фіксуються та аналізуються, що дозволяє точно визначити місцезнаходження об’єкта. Важливою особливістю методу є його пасивність — він вимагає випромінювання радарних сигналів, що ускладнює противнику виявлення системи чи її придушення.

В експерименті вчені використовували нерозкритий алгоритм та високопродуктивний процесор для обробки даних. Незважаючи на маленькі розміри антени та низьку висоту дрону, система змогла виявити навіть найдрібніші деталі, такі як рух гвинтів.

Хоча технологія все ще знаходиться на стадії розробки і не готова до військового застосування, вона показує потенціал для виявлення стелс-літаків і дронів. Цей метод може обійти стандартні заходи протидії стелс-технологіям, що ґрунтуються на зниженні відображення електромагнітних хвиль. Супутникова мережа Starlink, що налічує понад 6000 апаратів на орбіті, надає широке покриття високочастотних сигналів, які можуть бути використані для цих цілей, незважаючи на їхнє шифрування та недоступність у Китаї.

Експеримент став частиною програми Китаю щодо посилення своїх можливостей у боротьбі з повітряними загрозами, використовуючи інноваційні технології для виявлення прихованих цілей.