Китай запретил экспорт в США материалов нужных для производства электроники и оружия

Китай усилил экспортные ограничения в ответ на санкции США, введенные против 140 китайских компаний, связанных с производством электроники. В рамках новых мер китайское правительство объявило запрет на экспорт нескольких стратегически важных материалов в США, включая галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы, такие как алмазы. Эти материалы имеют важное значение для полупроводников, инфракрасных приборов, оружейной промышленности и аккумуляторов для электромобилей.

Также были введены усиленные меры контроля за конечным использованием графитовых изделий, которые критически важны для аккумуляторов электромобилей. Этот шаг является частью более широкого контекста торговой войны между США и Китаем, обострившейся на фоне усиления санкций и противостояния на международной арене.

Существуют опасения, что Китай может ввести дополнительные ограничения на экспорт таких стратегически важных материалов, как никель и кобальт, что повлияет на производителей в США. Представители промышленности обеспокоены дефицитом этих ресурсов, поскольку в США осталось всего одно крупное месторождение никеля, которое будет исчерпано к 2028 году. Ответ США на эти новые меры пока неясен, хотя представитель Белого дома сообщил, что США примут «необходимые шаги».