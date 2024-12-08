Китай заборонив експорт до США матеріалів необхідних виробництва електроніки та зброї

Китай посилив експортні обмеження у відповідь на санкції США, запроваджені проти 140 китайських компаній, пов’язаних із виробництвом електроніки. У рамках нових заходів китайський уряд оголосив заборону на експорт кількох стратегічно важливих матеріалів у США, включаючи галій, германій, сурму та надтверді матеріали, такі як алмази. Ці матеріали мають важливе значення для напівпровідників, інфрачервоних приладів, збройової промисловості та акумуляторів для електромобілів.

Також було введено посилені заходи контролю за кінцевим використанням графітових виробів, які є критично важливими для акумуляторів електромобілів. Цей крок є частиною ширшого контексту торгової війни між США та Китаєм, що загострилася на тлі посилення санкцій та протистояння на міжнародній арені.

Існує побоювання, що Китай може запровадити додаткові обмеження на експорт таких стратегічно важливих матеріалів, як нікель та кобальт, що вплине на виробників у США. Представники промисловості стурбовані дефіцитом цих ресурсів, оскільки в США залишилося лише одне велике родовище нікелю, яке буде вичерпано до 2028 року. Відповідь США на ці нові заходи поки неясна, хоча представник Білого дому повідомив, що США вживуть «необхідних кроків».