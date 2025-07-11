Kingston выпустила SSD NVMe-накопители NV3 в формате M.2 2230

Компания Kingston Technology расширила линейку NVMe-накопителей NV3, представив новые версии в компактном формате M.2 2230. Эти решения ориентированы на ноутбуки и портативные игровые устройства, включая Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.

Доступные объёмы: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ

Интерфейс: PCIe 4.0 x4

Скорости: до 6000 МБ/с на чтение и до 5000 МБ/с на запись

Ресурс записи (TBW): от 160 до 640 ТБ (в зависимости от объёма)

Гарантия: 5 лет

Технические характеристики новых NV3 в 2230 форм-фактореидентичны ранее выпущенным моделям в типоразмере M.2 2280, но благодаря меньшим габаритам новинки становятся актуальными для ультрапортативной электроники. Рекомендованные цены на накопители не объявлены, но, по данным Kingston, они будут сопоставимы с текущими моделями линейки NV3.