Kingston выпустила SSD NVMe-накопители NV3 в формате M.2 223011.07.25
Компания Kingston Technology расширила линейку NVMe-накопителей NV3, представив новые версии в компактном формате M.2 2230. Эти решения ориентированы на ноутбуки и портативные игровые устройства, включая Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.
- Доступные объёмы: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ
- Интерфейс: PCIe 4.0 x4
- Скорости: до 6000 МБ/с на чтение и до 5000 МБ/с на запись
- Ресурс записи (TBW): от 160 до 640 ТБ (в зависимости от объёма)
- Гарантия: 5 лет
Технические характеристики новых NV3 в 2230 форм-фактореидентичны ранее выпущенным моделям в типоразмере M.2 2280, но благодаря меньшим габаритам новинки становятся актуальными для ультрапортативной электроники. Рекомендованные цены на накопители не объявлены, но, по данным Kingston, они будут сопоставимы с текущими моделями линейки NV3.
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