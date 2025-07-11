Kingston випустила SSD NVMe-накопичувачі NV3 у форматі M.2 2230

Компанія Kingston Technology розширила лінійку NVMe-накопичувачів NV3, представивши нові версії в компактному форматі M.2 2230. Ці рішення орієнтовані на ноутбуки та портативні ігрові пристрої, включаючи Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally та Lenovo Legion Go.

Доступні об’єми: 500 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ

Інтерфейс: PCIe 4.0 x4

Швидкості: до 6000 МБ/с на читання та до 5000 МБ/с на запис

Ресурс запису (TBW): від 160 до 640 ТБ (залежно від обсягу)

Гарантія: 5 років

Технічні характеристики нових NV3 у 2230 форм-фактореідентичні раніше випущеним моделям у типорозмірі M.2 2280, але завдяки меншим габаритам новинки стають актуальними для ультрапортативної електроніки.Рекомендовані ціни на накопичувачі не оголошені, але, за даними Kingston, вони будуть зіставні з поточними моделями лінійки NV3.