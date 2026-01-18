 

Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам

18.01.26

apple iphone

 

Со 2 октября 2025 года украинские операторы мобильной связи получили право блокировать спам-номера. С тех пор «Киевстар», Vodafone и lifecell совокупно заблокировали 59 071 номер, который использовался для нежелательных рекламных звонков.

 

Что считается спам-звонком

 

Согласно постановлению Кабмина, спам-звонками считаются вызовы рекламного характера, когда компания звонит по телефону абоненту без его предварительного согласия и продвигает товар или услугу.

 

По каким критериям блокируют номера

 

После обращения пользователя оператор производит проверку. Номер могут заблокировать, если он соответствует по меньшей мере двум критериям из указанного списка:

 

  • вызовы производятся без реальной коммуникации;
  • средняя продолжительность звонков составляет менее 60 секунд;
  • более 50% звонков направлены на разные номера;
  • на номер невозможно перезвонить;
  • во время вызова воспроизводится записанное сообщение;
  • поступают жалобы от абонентов;
  • количество входящих звонков, не завершающихся разговором, составляет менее 5% всех вызовов номера;
  • номер используется только для вызовов, без SMS или доступа в Интернет

 

Как пожаловаться на спам

 

Для блокировки спам-звонков предусмотрено несколько вариантов обращения. Абоненты могут напрямую связаться со своим оператором, подать жалобу в НКЭК или обратиться на горячую линию Правительства.

 

  • Vodafone — через приложение или по номеру 111 или 0800400111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге.
  • Киевстар — через приложение или по номеру 466 или 0800300466 в Украине, 105466 # в роуминге.
  • lifecell — через приложение или по номеру 5433 или 0800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

 

Контекст

 

Напомним, что параллельно с усилением борьбы со спамом украинские операторы недавно запустили пилотную сеть 5G во Львове. В настоящее время в городе установлено более 20 базовых станций нового стандарта, а скорость передачи данных составляет около 500 Мбит/с на одного абонента.


