Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам

Со 2 октября 2025 года украинские операторы мобильной связи получили право блокировать спам-номера. С тех пор «Киевстар», Vodafone и lifecell совокупно заблокировали 59 071 номер, который использовался для нежелательных рекламных звонков.

Что считается спам-звонком

Согласно постановлению Кабмина, спам-звонками считаются вызовы рекламного характера, когда компания звонит по телефону абоненту без его предварительного согласия и продвигает товар или услугу.

По каким критериям блокируют номера

После обращения пользователя оператор производит проверку. Номер могут заблокировать, если он соответствует по меньшей мере двум критериям из указанного списка:

вызовы производятся без реальной коммуникации;

средняя продолжительность звонков составляет менее 60 секунд;

более 50% звонков направлены на разные номера;

на номер невозможно перезвонить;

во время вызова воспроизводится записанное сообщение;

поступают жалобы от абонентов;

количество входящих звонков, не завершающихся разговором, составляет менее 5% всех вызовов номера;

номер используется только для вызовов, без SMS или доступа в Интернет

Как пожаловаться на спам

Для блокировки спам-звонков предусмотрено несколько вариантов обращения. Абоненты могут напрямую связаться со своим оператором, подать жалобу в НКЭК или обратиться на горячую линию Правительства.

Vodafone — через приложение или по номеру 111 или 0800400111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге.

Киевстар — через приложение или по номеру 466 или 0800300466 в Украине, 105466 # в роуминге.

lifecell — через приложение или по номеру 5433 или 0800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Контекст

Напомним, что параллельно с усилением борьбы со спамом украинские операторы недавно запустили пилотную сеть 5G во Львове. В настоящее время в городе установлено более 20 базовых станций нового стандарта, а скорость передачи данных составляет около 500 Мбит/с на одного абонента.