Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам  

Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам18.01.26
Со 2 октября 2025 года украинские операторы мобильной связи получили право блокировать спам-номера. С тех пор «Киевстар», Vodafone и lifecell совокупно заблокировали 59 071 номер, который использовался для нежелательных рекламных звонков.
Что считается спам-звонком
Согласно постановлению Кабмина, спам-звонками считаются вызовы рекламного характера, когда компания звонит по телефону абоненту без его предварительного согласия и продвигает товар или услугу.
По каким критериям блокируют номера
После обращения пользователя оператор производит проверку. Номер могут заблокировать, если он соответствует по меньшей мере двум критериям из указанного списка:
- вызовы производятся без реальной коммуникации;
- средняя продолжительность звонков составляет менее 60 секунд;
- более 50% звонков направлены на разные номера;
- на номер невозможно перезвонить;
- во время вызова воспроизводится записанное сообщение;
- поступают жалобы от абонентов;
- количество входящих звонков, не завершающихся разговором, составляет менее 5% всех вызовов номера;
- номер используется только для вызовов, без SMS или доступа в Интернет
Как пожаловаться на спам
Для блокировки спам-звонков предусмотрено несколько вариантов обращения. Абоненты могут напрямую связаться со своим оператором, подать жалобу в НКЭК или обратиться на горячую линию Правительства.
- Vodafone — через приложение или по номеру 111 или 0800400111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге.
- Киевстар — через приложение или по номеру 466 или 0800300466 в Украине, 105466 # в роуминге.
- lifecell — через приложение или по номеру 5433 или 0800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.
Контекст
Напомним, что параллельно с усилением борьбы со спамом украинские операторы недавно запустили пилотную сеть 5G во Львове. В настоящее время в городе установлено более 20 базовых станций нового стандарта, а скорость передачи данных составляет около 500 Мбит/с на одного абонента.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам события в Украине телеком
Согласно постановлению Кабмина, спам-звонками считаются вызовы рекламного характера, когда компания звонит по телефону абоненту без его предварительного согласия
Doom запустили на мультиварке Doom игры разработка
Ютуберу удалось запустить классический шутер Doom на умной мультиварке Krups Cook4Me после считывания и перепрошивки прошивки сенсорного модуля управления
Doom запустили на мультиварке
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году
Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании
Micron 3610 NVMe – первый потребительский PCIe 5.0 SSD накопитель на базе QLC-памяти
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают
Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook представлены на CES 2026
NASA отправит астронавтов на Луну впервые за последние 50 лет