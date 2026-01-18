Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам  

Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам18.01.26
Со 2 октября 2025 года украинские операторы мобильной связи получили право блокировать спам-номера. С тех пор “Киевстар”, Vodafone и lifecell совокупно заблокировали 59 071 номер, который использовался для нежелательных рекламных звонков.
Что считается спам-звонком
Согласно постановлению Кабмина, спам-звонками считаются вызовы рекламного характера, когда компания звонит по телефону абоненту без его предварительного согласия и продвигает товар или услугу.
По каким критериям блокируют номера
После обращения пользователя оператор производит проверку. Номера могут заблокировать, если он соответствует по меньшей мере двум критериям из указанного списка:
- вызовы производятся без реальной коммуникации;
- средняя продолжительность звонков составляет менее 60 секунд;
- более 50% звонков направлены на разные номера;
- на номер невозможно перезвонить;
- во время вызова воспроизводится записанное сообщение;
- поступают жалобы от абонентов;
- количество входящих звонков, не завершающихся разговором, составляет менее 5% всех вызовов номера;
- номер используется только для вызовов, без SMS или доступа в Интернет
Как пожаловаться на спам
Для блокировки спам-звонков предусмотрено несколько вариантов обращения. Абоненты могут напрямую связаться со своим оператором, подать траур в НКЭК или обратиться на горячую линию Правительства.
- Vodafone — через приложение или по номеру 111 или 0800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге.
- Киевстар — через приложение или по номеру 466 или 0800300466 в Украине, 105466 в роуминге.
- lifecell – через приложение или по номеру 5433 или 0800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.
Контекст
Напомним, что параллельно с усилением борьбы со спамом украинские операторы недавно запустили пилотную сеть 5G во Львове. В настоящее время в городе установлено более 20 базовых станций нового стандарта, а скорость передачи данных составляет около 500 Мбит/с на одного абонента.
