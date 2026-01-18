 

Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам

18.01.26

apple iphone

 

Со 2 октября 2025 года украинские операторы мобильной связи получили право блокировать спам-номера. С тех пор “Киевстар”, Vodafone и lifecell совокупно заблокировали 59 071 номер, который использовался для нежелательных рекламных звонков.

 

Что считается спам-звонком

 

Согласно постановлению Кабмина, спам-звонками считаются вызовы рекламного характера, когда компания звонит по телефону абоненту без его предварительного согласия и продвигает товар или услугу.

 

По каким критериям блокируют номера

 

После обращения пользователя оператор производит проверку. Номера могут заблокировать, если он соответствует по меньшей мере двум критериям из указанного списка:

 

  • вызовы производятся без реальной коммуникации;
  • средняя продолжительность звонков составляет менее 60 секунд;
  • более 50% звонков направлены на разные номера;
  • на номер невозможно перезвонить;
  • во время вызова воспроизводится записанное сообщение;
  • поступают жалобы от абонентов;
  • количество входящих звонков, не завершающихся разговором, составляет менее 5% всех вызовов номера;
  • номер используется только для вызовов, без SMS или доступа в Интернет

 

Как пожаловаться на спам

 

Для блокировки спам-звонков предусмотрено несколько вариантов обращения. Абоненты могут напрямую связаться со своим оператором, подать траур в НКЭК или обратиться на горячую линию Правительства.

 

  • Vodafone — через приложение или по номеру 111 или 0800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге.
  • Киевстар — через приложение или по номеру 466 или 0800300466 в Украине, 105466 в роуминге.
  • lifecell – через приложение или по номеру 5433 или 0800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

 

Контекст

 

Напомним, что параллельно с усилением борьбы со спамом украинские операторы недавно запустили пилотную сеть 5G во Львове. В настоящее время в городе установлено более 20 базовых станций нового стандарта, а скорость передачи данных составляет около 500 Мбит/с на одного абонента.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
190
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
16
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
18.01.26 | 16.09
Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам  
apple iphone

Согласно постановлению Кабмина, спам-звонками считаются вызовы рекламного характера, когда компания звонит по телефону абоненту без его предварительного согласия.

18.01.26 | 07.30
Doom запустили на мультиварці   
Doom Krups

Ютуберу вдалося запустити класичний шутер Doom на розумній мультиварці Krups Cook4Me після зчитування та перепрошивки прошивки сенсорного модуля управління

18.01.26 | 16.09
Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам
18.01.26 | 07.30
Doom запустили на мультиварці
17.01.26 | 15.59
На CES 2026 представлений перший у світі ультразвуковий кухонний ніж для дому
17.01.26 | 12.25
YouTube додала нові функції батьківського контролю для українських користувачів
17.01.26 | 09.08
Найпопулярніші статті Вікіпедії у 2025 році
16.01.26 | 19.03
Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A07 5G з кадровою частотою 120 Гц та аккумулятором на 6000 мАг
16.01.26 | 15.54
Micron 3610 NVMe – перший споживчий PCIe 5.0 SSD накопичувач на базі пам’яті QLC
16.01.26 | 12.45
Аудіосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro – бюджетна модель від Xiaomi з бездротовим сабвуфером
16.01.26 | 10.30
JBL представила три нові ігрові гарнітури серії Quantum
16.01.26 | 06.56
Не лише пам’ять. Блоки живлення та системи охолодження теж подорожчають
15.01.26 | 18.50
Battlefield 6 втратила 90% активних гравців
15.01.26 | 16.07
HP OmniBook, OmniStudio X та Chromebook представлені на CES 2026
15.01.26 | 13.22
NASA відправить астронавтів на Місяць вперше за останні 50 років
15.01.26 | 10.04
Смартфони Samsung Galaxy вже підтримують супутниковий зв’язок Starlink Direct to Cell від Київстар
15.01.26 | 07.22
Підсумки роботи Ajax Systems за 2025 рік