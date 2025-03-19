Kensington выпустила мышку с трекболом

Компания Kensington стала обладателем престижной награды IF Design Award 2025 за беспроводную мышь Expert Mouse TB800 EQ Multi-Connection Trackball.

В отличие от стандартных компьютерных мышей, этот трекбол не требует перемещения по столу — управление осуществляется через центральный шар. Вокруг него расположено кольцо, заменяющее колесо прокрутки, а также дополнительные кнопки и ролики по бокам устройства. Мышь поддерживает подключение по Bluetooth и через USB-донгл, позволяя работать сразу с тремя устройствами.

Kensington подчеркивает, что трекболы обеспечивают эргономичное управление, снижая нагрузку на кисти и запястья. Стационарный дизайн делает устройство удобным для работы в ограниченном пространстве.

Пока не сообщается, поступит ли модель в продажу, но учитывая наличие схожих устройств в каталоге Kensington, это вполне вероятно. Ранее IF Design Award 2025 также была присуждена концептуальному ноутбуку Infinite Laptop с раздвижным экраном.