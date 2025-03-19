Kensington випустила мишку з трекболом

Компанія Kensington стала володарем престижної нагороди IF Design Award 2025 за бездротову мишу Expert Mouse TB800 EQ Multi-Connection Trackball.

На відміну від стандартних комп’ютерних мишей, цей трекбол не вимагає переміщення по столу – управління здійснюється через центральну кулю. Навколо нього розташоване кільце, що замінює колесо прокручування, а також додаткові кнопки та ролики з боків пристрою. Миша підтримує підключення через Bluetooth і через USB-донгл, дозволяючи працювати відразу з трьома пристроями.

Kensington підкреслює, що трекболи забезпечують ергономічне керування, знижуючи навантаження на кисті та зап’ястя. Стаціонарний дизайн робить пристрій зручним для роботи в обмеженому просторі.

Поки не повідомляється, чи надійде модель у продаж, але з огляду на наявність подібних пристроїв у каталозі Kensington, це цілком можливо. Раніше IF Design Award 2025 також була присуджена концептуальному ноутбуку Infinite Laptop із розсувним екраном.