Карман для накопителей SSD Asus TUF Gaming A2 стоит 3999 грн22.11.24
Украинское представительство компании Asus анонсировало обновленный внешний карман для SSD — TUF Gaming A2. Устройство является улучшенной версией модели TUF Gaming A1 и отличается увеличенной скоростью передачи данных благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen2x2, который обеспечивает пропускную способность до 20 Гбит/с.
TUF Gaming A2 поддерживает твердотельные накопители формата M.2 2240, 2260 и 2280 с интерфейсами PCI Express и SATA. Максимальный объем совместимых SSD достигает 4 Тбайт. Корпус устройства отвечает требованиям стандарта MIL-STD-810H, что гарантирует устойчивость к ударам и вибрациям, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.
В украинских магазинах устройство доступно по акционной цене 2299 гривен, что значительно ниже рекомендованной стоимости в 3999 гривен.
Ранее Asus выпустила новый маршрутизатор TUF Gaming BE3600, ориентированный на геймеров и пользователей с высокими требованиями к интернету. Роутер поддерживает WiFi 7 и оснащен технологией Mesh.
Это позволяет создавать сеточные сети для улучшенного покрытия и стабильности соединения. Благодаря модуляции 4K-QAM, BE3600 способен обеспечивать скорость до 3600 Мбит/с, что на 20% быстрее по сравнению с предыдущими моделями.
Маршрутизатор оснащен четырехъядерным процессором Broadcom, который эффективно управляет множеством подключенных устройств. Он поддерживает частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц, с максимальными скоростями 2822 Мбит/с на частоте 5 ГГц, что идеально подходит для онлайн-игр и потокового видео. Также предусмотрены функции безопасности AiProtection Pro и возможность интеграции с технологией ASUS AiMesh.
В наличии имеются порты Ethernet WAN на 2,5 Гбит/с, четыре Gigabit Ethernet и порт USB 3.1. На европейском рынке маршрутизатор доступен по цене 246 евро, в Великобритании начальная цена составляла около 284 фунтов стерлингов, но позже снизилась до 227 фунтов.
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