Кишеня для накопичувачів SSD Asus TUF Gaming A2 коштує 3999 грн.

Українське представництво компанії Asus анонсувало оновлену зовнішню кишеню для SSD – TUF Gaming A2. Пристрій є покращеною версією моделі TUF Gaming A1 та відрізняється збільшеною швидкістю передачі даних завдяки інтерфейсу USB 3.2 Gen2x2, який забезпечує пропускну здатність до 20 Гбіт/с.

TUF Gaming A2 підтримує твердотільні накопичувачі формату M.2 2240, 2260 та 2280 з інтерфейсами PCI Express та SATA. Максимальний обсяг сумісних SSD сягає 4 Тбайт. Корпус пристрою відповідає вимогам стандарту MIL-STD-810H, що гарантує стійкість до ударів та вібрацій, а також захищений від води та пилу за стандартом IP68.

В українських магазинах пристрій доступний за акційною ціною 2299 гривень, що значно нижче за рекомендовану вартість 3999 гривень.

Раніше Asus випустила новий маршрутизатор TUF Gaming BE3600, орієнтований на геймерів та користувачів з високими вимогами до інтернету. Роутер підтримує WiFi 7 та оснащений технологією Mesh.

Це дозволяє створювати сіткові мережі для покращеного покриття та стабільності з’єднання. Завдяки модуляції 4K-QAM, BE3600 здатний забезпечувати швидкість до 3600 Мбіт/с, що на 20% швидше у порівнянні з попередніми моделями.

Маршрутизатор оснащений чотириядерним процесором Broadcom, який ефективно керує безліччю підключених пристроїв. Він підтримує частоти 2,4 ГГц та 5 ГГц, з максимальними швидкостями 2822 Мбіт/с на частоті 5 ГГц, що ідеально підходить для онлайн-ігор та потокового відео. Також передбачені функції безпеки AiProtection Pro та можливість інтеграції з технологією ASUS AiMesh.

Є порти Ethernet WAN на 2,5 Гбіт/с, чотири Gigabit Ethernet і порт USB 3.1. На європейському ринку маршрутизатор доступний за ціною 246 євро, у Великій Британії початкова ціна становила близько 284 фунтів стерлінгів, але пізніше знизилася до 227 фунтів.