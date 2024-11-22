Кишеня для накопичувачів SSD Asus TUF Gaming A2 коштує 3999 грн.22.11.24
Українське представництво компанії Asus анонсувало оновлену зовнішню кишеню для SSD – TUF Gaming A2. Пристрій є покращеною версією моделі TUF Gaming A1 та відрізняється збільшеною швидкістю передачі даних завдяки інтерфейсу USB 3.2 Gen2x2, який забезпечує пропускну здатність до 20 Гбіт/с.
TUF Gaming A2 підтримує твердотільні накопичувачі формату M.2 2240, 2260 та 2280 з інтерфейсами PCI Express та SATA. Максимальний обсяг сумісних SSD сягає 4 Тбайт. Корпус пристрою відповідає вимогам стандарту MIL-STD-810H, що гарантує стійкість до ударів та вібрацій, а також захищений від води та пилу за стандартом IP68.
В українських магазинах пристрій доступний за акційною ціною 2299 гривень, що значно нижче за рекомендовану вартість 3999 гривень.
Раніше Asus випустила новий маршрутизатор TUF Gaming BE3600, орієнтований на геймерів та користувачів з високими вимогами до інтернету. Роутер підтримує WiFi 7 та оснащений технологією Mesh.
Це дозволяє створювати сіткові мережі для покращеного покриття та стабільності з’єднання. Завдяки модуляції 4K-QAM, BE3600 здатний забезпечувати швидкість до 3600 Мбіт/с, що на 20% швидше у порівнянні з попередніми моделями.
Маршрутизатор оснащений чотириядерним процесором Broadcom, який ефективно керує безліччю підключених пристроїв. Він підтримує частоти 2,4 ГГц та 5 ГГц, з максимальними швидкостями 2822 Мбіт/с на частоті 5 ГГц, що ідеально підходить для онлайн-ігор та потокового відео. Також передбачені функції безпеки AiProtection Pro та можливість інтеграції з технологією ASUS AiMesh.
Є порти Ethernet WAN на 2,5 Гбіт/с, чотири Gigabit Ethernet і порт USB 3.1. На європейському ринку маршрутизатор доступний за ціною 246 євро, у Великій Британії початкова ціна становила близько 284 фунтів стерлінгів, але пізніше знизилася до 227 фунтів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Новий ноутбук Asus Zenbook S 16 виконаний у корпусі з незвичайного металу, побудований на базі свіжої платформи AMD, адаптованої для ІІ, та має відмінну автономність. Розкажемо про цей преміальний ноутбук детальніше
Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Кишеня для накопичувачів SSD Asus TUF Gaming A2 коштує 3999 грн. Asus SSD події в Україні
Кишеня Asus TUF Gaming A2 підтримує твердотільні накопичувачі формату M.2 2240, 2260 та 2280 з інтерфейсами PCI Express та SATA
Ajax представила дверний дзвінок, IP-камеру та інші новинки систем безпеки для дому Ajax безпека камера події в Україні
21 листопада 2024 р. компанія Ajax Systems провела свою щорічну презентацію Ajax Special Event, представивши низку нових рішень для безпеки. Серед них нові камери, датчики руху та оновлення у сегментації портфоліо компанії.
Кишеня для накопичувачів SSD Asus TUF Gaming A2 коштує 3999 грн.
Ajax представила дверний дзвінок, IP-камеру та інші новинки систем безпеки для дому
UPS заряджатиме свої електрофургони індуктивною зарядкою в Детройті
У S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграли 100 тисяч користувачів на день релізу. Гра очолила рейтинг Steam
Смартфони Samsung стануть цифровими ключами для автомобілів Audi
Європейська комісія оштрафувала Meta на 800 млн євро за порушення конкуренції з Facebook та Marketplace
Google назвала найпопулярніші види шахрайства в інтернеті
У WhatsApp з’являться чернетки повідомлень з автозбереженням