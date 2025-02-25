Кабели с разъемами 12VHPWR начали комплектовать радиаторами для охлаждения

Проблема перегрева разъемов питания видеокарт, которая уже проявилась у владельцев GeForce RTX 4090, начинает затрагивать и GeForce RTX 5090, несмотря на использование усовершенствованного стандарта 12V-2×6. В отдельных случаях пользователи сообщают о сильном нагреве проводов питания, что привело к появлению переходников со встроенным радиатором.

Компания Ezdiy-fab выпустила адаптеры 12VHPWR с угловым подключением на 90 или 180 градусов, позволяя избежать перегибов кабеля внутри корпуса. Кроме удобной компоновки, такие адаптеры оснащены дополнительными медными слоями и алюминиевым корпусом с термопрокладкой для улучшенного отвода тепла. Однако в списке совместимых устройств пока отсутствуют новые видеокарты серии GeForce RTX 50.

Аналогичное решение предложила CableMod, представив адаптер с радиатором, что подтверждает актуальность проблемы. Возможные причины перегрева связывают с недостаточным запасом прочности разъема или неравномерным распределением нагрузки по проводам. Не исключено, что в будущем Nvidia и комитет PCI SIG разработают новую версию этого разъема для повышения его надежности.