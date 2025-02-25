Кабелі з роз’ємами 12VHPWR почали комплектувати радіаторами для охолодження25.02.25
Проблема перегріву роз’ємів живлення відеокарт, яка вже виявилася у власників GeForce RTX 4090, починає торкатися і GeForce RTX 5090, незважаючи на використання вдосконаленого стандарту 12V-2×6. В окремих випадках користувачі повідомляють про сильний нагрів проводів живлення, що призвело до появи перехідників з вбудованим радіатором.
Компанія Ezdiy-fab випустила адаптери 12VHPWR з кутовим підключенням на 90 або 180 градусів, дозволяючи уникнути перегинів кабелю всередині корпусу. Крім зручного компонування, такі адаптери оснащені додатковими мідними шарами та алюмінієвим корпусом з термопрокладкою. Однак у списку сумісних пристроїв поки що відсутні нові відеокарти серії GeForce RTX 50.
Аналогічне рішення запропонувала CableMod, представивши адаптер із радіатором, що підтверджує актуальність проблеми. Можливі причини перегріву пов’язують із недостатнім запасом міцності роз’єму або нерівномірним розподілом навантаження проводами. Не виключено, що у майбутньому Nvidia та комітет PCI SIG розроблять нову версію цього роз’єму для підвищення його надійності.
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Кабелі з роз’ємами 12VHPWR почали комплектувати радіаторами для охолодження Nvidia відеокарта комплектуючі
Проблема перегріву роз’ємів живлення відеокарт, яка вже виявилася у власників GeForce RTX 4090, починає торкатися і GeForce RTX 5090, незважаючи на використання вдосконаленого стандарту 12V-2×6
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