Кабель Thunderbolt 5 от Cable Matters стоит $23. Он полностью совместим с USB4 и TB 403.07.24
Почти через год после официального дебюта Thunderbolt 5 компания Cable Matters представила первый кабель нового стандарта. Кабель Thunderbolt 5 доступен в длинах 0,3 м, 0,5 м и 1 м по цене $23, $27 и $33 соответственно.
Этот кабель поддерживает полную пропускную способность для передачи видео до 120 Гбит/с и обладает следующими характеристиками:
- Мощность питания до 240 Вт.
- Обратная совместимость с портами Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 Type-C, USB4 и USB Type-C.
- Двунаправленная скорость до 80 Гбит/с.
- В режиме увеличенной пропускной способности — до 120 Гбит/с для видео.
Thunderbolt 5 базируется на стандарте USB4 версии 2.0 и включает режим увеличенной пропускной способности, позволяющий достичь 120 Гбит/с в одном направлении для дисплеев. Это позволяет поддерживать несколько дисплеев 8K с частотой обновления до 4K 540 Гц или 8K 120 Гц.
Thunderbolt 5 также поддерживает PCIe Gen 4, предоставляя до 64 Гбит/с для внешних видеокарт, док-станций и современных твердотельных накопителей.
Несмотря на отсутствие широкого ассортимента устройств с поддержкой Thunderbolt 5, кабель уже можно использовать как высокоскоростной USB4 последней версии. Пока поддержка Thunderbolt 5 реализована только в ноутбуке Razer Blade 18 в топовой комплектации. Периферийные устройства от таких производителей, как Belkin, J5Create, OWC и Sabrent, анонсированные на CES 2024, еще не поступили в продажу.
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Кабель Thunderbolt 5 от Cable Matters стоит $23. Он полностью совместим с USB4 и TB 4USB
Thunderbolt 5 также поддерживает PCIe Gen 4, предоставляя до 64 Гбит/с для внешних видеокарт, док-станций и современных твердотельных накопителей.
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