Кабель Thunderbolt 5 від Cable Matters коштує $23. Він повністю сумісний з USB4 та TB 4

Майже за рік після офіційного дебюту Thunderbolt 5 компанія Cable Matters представила перший кабель нового стандарту. Кабель Thunderbolt 5 доступний у довжинах 0,3 м, 0,5 м та 1 м за ціною $23, $27 та $33 відповідно.

Цей кабель підтримує повну пропускну здатність для передачі відео до 120 Гбіт/с і має наступні характеристики:

Потужність живлення до 240 Вт.

Зворотна сумісність із портами Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 Type-C, USB4 та USB Type-C.

Двонаправлена ​​швидкість до 80 Гбіт/с.

У режимі збільшеної пропускної спроможності – до 120 Гбіт/с для відео.

Thunderbolt 5 базується на стандарті USB4 версії 2.0 та включає режим збільшеної пропускної спроможності, що дозволяє досягти 120 Гбіт/с в одному напрямку для дисплеїв. Це дозволяє підтримувати кілька дисплеїв 8K із частотою оновлення до 4K 540 Гц або 8K 120 Гц.

Thunderbolt 5 також підтримує PCIe Gen 4, надаючи до 64 Гбіт/с для зовнішніх відеокарт, док-станцій та сучасних твердотільних накопичувачів.

Незважаючи на відсутність широкого асортименту пристроїв з підтримкою Thunderbolt 5, кабель можна використовувати як високошвидкісний USB4 останньої версії. Поки що підтримка Thunderbolt 5 реалізована тільки в ноутбуці Razer Blade 18 у топовій комплектації. Периферійні пристрої від таких виробників, як Belkin, J5Create, OWC та Sabrent, анонсовані на CES 2024 ще не надійшли у продаж.