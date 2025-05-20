Joy-Con у Nintendo Switch 2 получат функцию поиска контроллеров20.05.25
Компания Nintendo продолжает делиться подробностями о своей новой игровой системе Switch 2. После недавней информации о поддержке режима мыши для Joy-Con и функции защиты аккумулятора, производитель представил ещё одну полезную опцию — поиск утерянного контроллера.
На платформе Nintendo Today! был опубликован короткий видеоролик, демонстрирующий работу функции Search For Controllers. С её помощью пользователи смогут активировать звуковой сигнал и вибрацию на потерянном Joy-Con — это должно упростить его поиск даже в захламленном помещении или, к примеру, между подушками дивана.
Функция будет доступна из основного меню консоли — через иконку Controllers. Пользователю достаточно будет выбрать на экране изображение нужного контроллера, после чего тот подаст сигнал. Релиз Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня.
Nintendo Switch 2 сохранила концепцию гибридного устройства: это портативная консоль, которую можно подключать к телевизору через док-станцию.
- Увеличенный дисплей. Экран стал немного больше, что улучшает визуальный опыт.
- Обновлённые Joy-Con. Контроллеры получили магнитные крепления и стали крупнее для более удобного управления.
- Обратная совместимость. Консоль поддерживает все игры для оригинального Nintendo Switch, включая картриджи, а также обещает эксклюзивные проекты.
- Цветовая палитра. В дизайне преобладает строгий графитовый цвет, яркие акценты сохраняются в местах крепления Joy-Con и вокруг стиков.
- Удобная стойка. На задней панели консоли размещена подставка, позволяющая устанавливать устройство под разными углами.
В комплект поставки входят док-станция и фиксатор, который позволяет объединять Joy-Con в полноценный геймпад. Nintendo подтвердила, что новая консоль поддерживает обратную совместимость, что сделает переход на Switch 2 более плавным для текущих владельцев игр.
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