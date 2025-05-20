Joy-Con у Nintendo Switch 2 отримають функцію пошуку контролерів20.05.25
Компанія Nintendo продовжує ділитися подробицями про свою нову ігрову систему Switch 2. Після нещодавньої інформації про підтримку режиму миші для Joy-Con та функції захисту акумулятора, виробник представив ще одну корисну опцію – пошук загубленого контролера.
На платформі Nintendo Today! було опубліковано короткий відеоролик, демонструючи роботу функції Search For Controllers. З її допомогою користувачі зможуть активувати звуковий сигнал та вібрацію на втраченому Joy-Con — це має спростити його пошук навіть у захаращеному приміщенні або, наприклад, між подушками дивану.
Функція буде доступна з основного меню консолі через іконку Controllers. Користувачеві достатньо буде вибрати на екрані зображення потрібного контролера, після чого подасть сигнал. Реліз Nintendo Switch 2 заплановано на 5 червня.
Nintendo Switch 2 зберегла концепцію гібридного пристрою: це портативна консоль, яку можна підключати до телевізора через док-станцію.
- Збільшений дисплей. Екран став трохи більшим, що покращує візуальний досвід.
- Оновлені Joy-Con. Контролери отримали магнітні кріплення і стали більшими для зручнішого управління.
- Зворотна сумісність. Консоль підтримує всі ігри для оригінального Nintendo Switch, включаючи картриджі та обіцяє ексклюзивні проекти.
- Кольорова палітра. У дизайні переважає строгий графітовий колір, яскраві акценти зберігаються в місцях кріплення Joy-Con та навколо стиків.
- Зручна стійка. На задній панелі консолі розміщено підставку, яка дозволяє встановлювати пристрій під різними кутами.
У комплект поставки входять док-станція та фіксатор, який дозволяє об’єднувати Joy-Con у повноцінний геймпад. Nintendo підтвердила, що нова консоль підтримує зворотну сумісність, що зробить перехід на Switch 2 плавнішим для поточних власників ігор.
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Користувачеві Nintendo Switch 2 достатньо буде вибрати на екрані зображення потрібного контролера Joy-Con, після чого подасть сигнал
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