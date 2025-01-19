John Deere представила нового робота-газонокосилку с автономностью до 10 часов

John Deere представила электрическую роботизированную газонокосилку, которая оснащена аккумуляторной батареей ёмкостью 21,4 кВт·ч, что сопоставимо с батареей первого поколения Nissan Leaf (24 кВт·ч). Заряда хватает на 10 часов автономной работы без необходимости подзарядки.

Устройство использует четыре пары стереокамер, обеспечивающих 360-градусный обзор, что позволяет газонокосилке ориентироваться на местности и выполнять задачи полностью автономно.

Электрический привод имеет ряд преимуществ перед бензиновыми аналогами:

Тихая работа, благодаря которой можно начинать стрижку газонов рано утром без нарушения тишины.

Экологичность, исключающая вредные выбросы.

John Deere позиционирует эту роботизированную технику как решение для ландшафтных компаний, которые страдают от нехватки квалифицированных сотрудников. Согласно данным компании, 84% владельцев бизнеса в сфере ландшафтного дизайна отмечают кадровые трудности, и автономные роботы могут значительно облегчить их работу.

Пока что John Deere не раскрыла ни стоимости, ни сроков начала серийного производства этого устройства. Однако очевидно, что подобные автономные машины способны стать стандартом для ландшафтного дизайна уже в ближайшие годы.