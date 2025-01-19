John Deere представила нового робота-газонокосарку з автономністю до 10 годин

John Deere представила електричну роботизовану газонокосарку, яка оснащена акумуляторною батареєю ємністю 21,4 кВт·год, що можна порівняти з батареєю першого покоління Nissan Leaf (24 кВт·год). Заряду вистачає на 10:00 автономної роботи без необхідності підзарядки.

Пристрій використовує чотири пари стереокамер, що забезпечують 360-градусний огляд, що дозволяє газонокосарці орієнтуватися на місцевості та виконувати завдання повністю автономно.

Електричний привід має низку переваг перед бензиновими аналогами:

Тиха робота, завдяки якій можна розпочинати стрижку газонів рано-вранці без порушення тиші.

Екологічність, що виключає шкідливі викиди.

John Deere позиціонує цю роботизовану техніку як рішення для ландшафтних компаній, які страждають на брак кваліфікованих співробітників. За даними компанії, 84% власників бізнесу у сфері ландшафтного дизайну відзначають кадрові труднощі, і автономні роботи можуть значно полегшити їхню роботу.

Наразі John Deere не розкрила ні вартості, ні термінів початку серійного виробництва цього пристрою. Однак очевидно, що подібні автономні машини можуть стати стандартом для ландшафтного дизайну вже в найближчі роки.